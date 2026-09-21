Chi tiết lịch cắt điện Lào Cai từ ngày 21 đến 27/9/2026

Trong tuần từ ngày 21 đến 27/9, lịch tạm ngừng cung cấp điện trải rộng tại nhiều địa bàn của tỉnh Lào Cai. Các khu vực đáng chú ý gồm phường Lào Cai, Cam Đường, Gia Phú, Hợp Thành, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Văn Bàn, Trấn Yên, Thác Bà cùng nhiều xã phía Tây của tỉnh.

Hình minh họa.

Có nơi chỉ gián đoạn điện khoảng 1-2 giờ, nhưng cũng có những khu vực nằm trong kế hoạch từ sáng sớm tới 17-19 giờ. Đáng chú ý, trong các ngày 23, 24, 25 và 26/9, khu vực Hán Đà - Đại Minh, xã Thác Bà xuất hiện nhiều khung giờ kéo dài đến 19 giờ.

Để bạn đọc dễ tra cứu hơn, lịch dưới đây được sắp xếp lại theo từng ngày và nhóm khu vực; những địa điểm trùng hoàn toàn được lược bỏ, các khung giờ khác nhau tại cùng một địa bàn được gom chung.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 21/9/2026

Ngày đầu tuần, lịch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện ở khá nhiều khu vực, từ Liên Sơn, Tú Lệ, Nghĩa Lộ đến Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, phường Lào Cai, Mường Khương và Văn Bàn.

Riêng Bảo Yên, TBA Làng Bông có lịch từ 7 giờ 30 đến 17 giờ. Tại Bát Xát, nhiều điểm ở Bản Vược được bố trí thành các khung khác nhau trong cả buổi sáng và chiều.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 22/9/2026

Ngày 22/9 có số lượng điểm nằm trong kế hoạch khá lớn, đặc biệt tại Bắc Hà và Mường Khương.

TBA Bình Sơn 2 là một trong những điểm có thời gian dự kiến dài trong ngày, từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Tại Bắc Hà, lịch được chia thành nhiều nhóm trạm biến áp liên tiếp từ buổi sáng đến chiều.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 23/9/2026

Ngày 23/9 là một trong những ngày người dân cần chú ý nhất trong tuần khi có khá nhiều khu vực nằm trong kế hoạch.

Khu vực Hán Đà - Đại Minh, xã Thác Bà có lịch từ 6 giờ đến 19 giờ. Cùng ngày, khách hàng TBA Chợ Tằng Loỏng dự kiến bị ảnh hưởng từ 14 giờ 30 đến 19 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 24/9/2026

Ngày 24/9 tiếp tục có nhiều khu vực bị ảnh hưởng, trong đó một số điểm có lịch kéo dài gần cả ngày.

Dữ liệu cho thấy phường Trung Tâm có khung từ 6 giờ đến 18 giờ 45, trong khi Hán Đà - Đại Minh tiếp tục có lịch kéo dài đến 19 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 25/9/2026

TBA Bản Rạng là một trong những điểm cần lưu ý trong ngày 25/9 với thời gian dự kiến từ 5 giờ đến 17 giờ. Khu vực Hán Đà - Đại Minh tiếp tục xuất hiện lịch đến 19 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 26/9/2026

Lịch ngày thứ Bảy tập trung chủ yếu tại khu vực Thác Bà.

Trong đó, lịch dài nhất tại Hán Đà kéo dài từ 6 giờ đến 19 giờ, tương đương 13 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 27/9/2026

Việc chưa ghi nhận lịch ngày 27/9 không có nghĩa chắc chắn sẽ không xảy ra gián đoạn điện. Kế hoạch có thể được bổ sung hoặc điều chỉnh theo tình hình vận hành thực tế.

Những ngày nào cần đặc biệt lưu ý?

Xét theo thời gian dự kiến, giai đoạn 23-26/9 có nhiều lịch kéo dài. Khu vực Hán Đà - Đại Minh, xã Thác Bà liên tục xuất hiện trong kế hoạch và có ngày kéo dài từ 6 giờ đến 19 giờ.

Ngày 24/9 cũng đáng lưu ý khi phường Trung Tâm có lịch tới 18 giờ 45, Minh Quán đến 17 giờ 30, TBA UB Nghĩa Đô đến 17 giờ, còn Ngải Thầu và Dền Sáng 3 có lịch từ 8 giờ đến 17 giờ.

Tại khu vực phường Lào Cai, Cam Đường, Hợp Thành và Gia Phú, lịch chủ yếu tập trung từ ngày 21 đến 24/9, với nhiều trạm biến áp và lộ điện bị ảnh hưởng theo từng khung trong ngày.

Người dân thuộc các địa bàn có lịch kéo dài nên sạc đầy điện thoại, pin dự phòng, chuẩn bị nước nếu sử dụng máy bơm và hạn chế mở tủ lạnh, tủ đông nhiều lần trong thời gian mất điện. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất cần chủ động tính toán nguồn điện dự phòng và điều chỉnh thời gian vận hành máy móc.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Trước những công việc quan trọng cần sử dụng điện liên tục, người dân nên kiểm tra lại thông tin sát thời điểm dự kiến.