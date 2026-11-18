Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Cụ thể, lễ khai mạc diễn ra lúc 7h30 ngày 21/11 tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Thời gian tạm cấm phương tiện từ 11h đến 20h các ngày 18, 19 và 20/11. Khung giờ tiếp theo tạm cấm phương tiện từ 20h ngày 20/11 đến 6h ngày 23/11.

Các tuyến đường tạm cấm toàn bộ phương tiện gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một số đoạn tuyến phố Lê Lai, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hàng Dầu, Lò Sũ, Trần Nguyên Hãn, Lương Văn Can, Bảo Khánh, Hàng Bài, Bà Triệu cùng khu vực Quảng trường Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội tạm cấm xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ các phương tiện được phép theo thông báo.

Đối với xe ô tô cá nhân và xe mô tô, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế lưu thông trên một số tuyến phố như: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung và Quang Trung.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn người tham gia giao thông chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế phù hợp. Theo đó, phương tiện di chuyển theo hướng Đông, Đông Bắc đi hướng Tây, Tây Bắc và ngược lại có thể lựa chọn các cầu Nhật Tân, Long Biên, Vĩnh Tuy, Thanh Trì cùng các tuyến Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Võ Chí Công, Vành đai 3.

Đối với phương tiện di chuyển theo hướng Bắc đến Nam của Thủ đô Hà Nội và ngược lại, người tham gia giao thông có thể đi theo lộ trình qua cầu Nhật Tân, Thăng Long và các tuyến đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2, Vành đai 3.