Chi tiết lịch bắn pháo hoa Hà Nội ngày 10/10/2026: Hồ Gươm, Hồ Tây cùng rực sáng lúc 21h

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội triển khai nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật tại các không gian công cộng, di sản và khu vực trung tâm. Trong đó, màn pháo hoa tối 10/10 được chờ đợi là một trong những hoạt động nổi bật, với hai trận địa đặt tại Hồ Gươm và Hồ Tây.

Chi tiết lịch bắn pháo hoa Hà Nội ngày 10/10/2026

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ được khai hỏa cùng thời điểm tại hai khu vực nổi tiếng của Thủ đô. Người dân và du khách có thể chủ động sắp xếp lịch trình dựa trên các thông tin chính sau:

Thời gian bắt đầu: 21h ngày 10/10/2026.

Thời lượng trình diễn: Khoảng 15 phút.

Địa điểm: Hồ Gươm và Hồ Tây.

Quy mô pháo hoa: Tổng cộng 3.525 quả pháo hoa nổ tầm cao, 975 quả pháo hoa nổ tầm thấp cùng 50 giàn pháo hoa nghệ thuật.

Hình thức trình diễn: Kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp, hỏa thuật; riêng khu vực Hồ Tây còn có hiệu ứng pháo trên mặt nước và âm nhạc.

Hai mặt hồ lớn của Hà Nội sẽ trở thành không gian phản chiếu ánh sáng tự nhiên cho màn trình diễn. Pháo hoa trên cao kết hợp các hiệu ứng sát mặt nước được kỳ vọng tạo nên nhiều lớp màu sắc, giúp người xem có thể quan sát từ nhiều khu vực xung quanh.

Chi tiết địa điểm bắn pháo hoa tại Hồ Gươm và Hồ Tây

Hồ Gươm: Pháo hoa giữa trung tâm Hà Nội

Tại Hồ Gươm, trận địa pháo hoa được bố trí phía trước Bưu điện Hà Nội, thuộc phường Hoàn Kiếm. Đây là một trong những khu vực trung tâm dự kiến thu hút đông người dân và du khách trong tối 10/10.

Màn trình diễn tại đây kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo tầm thấp với hỏa thuật. Khoảng 350 giàn pháo được bố trí trên mặt hồ, tạo hiệu ứng ánh sáng bao quanh không gian Hồ Gươm và khu vực phố đi bộ.

Hồ Tây: Pháo hoa kết hợp mặt nước và âm nhạc

Ở Hồ Tây, quy mô trình diễn được mở rộng với pháo hoa tầm cao, tầm thấp, hiệu ứng pháo trên mặt nước và hỏa thuật. Khoảng 900 giàn pháo được bố trí trên mặt hồ và kết hợp cùng âm nhạc.

Không gian rộng của Hồ Tây tạo điều kiện để các lớp pháo hoa trên cao hòa cùng ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước. Sự kết hợp này hứa hẹn tạo nên một màn trình diễn đa tầng, giúp khu vực phía Tây Thủ đô trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong đêm kỷ niệm.

Nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra dịp 10/10 tại Hà Nội

Không chỉ có pháo hoa, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô còn trải rộng tại nhiều địa điểm văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, ngày 9/10 dự kiến diễn ra chương trình nghệ thuật được xây dựng theo quy mô âm nhạc quốc tế, giới thiệu nhiều tác phẩm của Việt Nam và thế giới. Đến ngày 10/10, chương trình đặc biệt “Bản Giao hưởng Hà Nội” tiếp tục được tổ chức, bổ sung thêm một điểm hẹn văn hóa trong ngày kỷ niệm.

Cũng trong tối 10/10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Trong hai tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật của thành phố còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn tại vườn hoa đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn.

Bên cạnh đó, Lễ hội Đồ uống Hà Nội diễn ra từ ngày 9-11/10, còn Festival Thu Hà Nội được tổ chức từ 16-18/10. Thành phố cũng triển khai 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp, góp phần kéo dài không khí văn hóa, lễ hội trong tháng 10.

Xem pháo hoa Hà Nội tối 10/10 cần lưu ý gì?

Khu vực Hồ Gươm và Hồ Tây được dự báo có thể tập trung đông người trong khoảng thời gian trước và sau khi bắn pháo hoa. Người dân, du khách nên chủ động xác định điểm quan sát phù hợp và di chuyển sớm để hạn chế rơi vào thời điểm lượng phương tiện tăng cao.

Khi đến khu vực tổ chức sự kiện, người xem cần theo dõi phương án phân luồng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tránh tập trung tại những vị trí bị hạn chế tiếp cận.

Với hai điểm bắn cùng hoạt động lúc 21h ngày 10/10, màn pháo hoa tại Hồ Gươm và Hồ Tây sẽ góp thêm sắc màu cho đêm kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ giữa mùa thu Hà Nội.