Chi tiết Lexus ES 2026 thế hệ mới ra mắt Việt Nam, giá khởi điểm hơn 2,3 tỷ đồng

Ngày 7/10, Lexus ES 2026 chính thức ra mắt khách hàng tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của dòng sedan được xem là một trong những sản phẩm quan trọng nhất trong lịch sử thương hiệu Lexus. Bước sang thế hệ mới, Lexus ES không chỉ thay đổi toàn diện về thiết kế mà còn chuyển sang danh mục sản phẩm hoàn toàn điện hóa, gồm hai phiên bản hybrid và một phiên bản thuần điện.

Lexus ES 2026.

Mẫu xe sedan hạng sang này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản gồm ES 350h Premium giá 2,34 tỷ đồng, ES 350h Luxury giá 2,6 tỷ đồng và ES 500e giá 2,94 tỷ đồng.

Lexus ES 2026 được phát triển theo triết lý thiết kế Clean Tech x Elegance, kết hợp những đường nét thanh lịch vốn là đặc trưng của Lexus với phong cách hiện đại và tối giản hơn. Phần đầu xe vẫn duy trì những dấu hiệu nhận diện quen thuộc của thương hiệu Nhật Bản, nhưng cách xử lý các chi tiết đã trở nên mềm mại, liền mạch hơn thay vì sử dụng quá nhiều đường cắt xẻ như thế hệ trước. Thân xe gây chú ý với bề mặt tối giản, tay nắm cửa ẩn và các đường trang trí kéo dài theo phương dọc, tạo cảm giác chiếc sedan có kích thước lớn hơn thực tế.

Ở phía sau, Lexus ES thế hệ mới sở hữu cụm đèn LED thanh mảnh kéo dài và nối liền hai bên thân xe, tạo dấu ấn thị giác khác biệt đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Các phiên bản hybrid được trang bị mâm 19 inch, trong khi Lexus ES 500e thuần điện sử dụng mâm 21 inch nhằm tạo diện mạo thể thao và tương xứng với cấu hình vận hành mạnh hơn. Kích thước tổng thể cũng là một trong những thay đổi đáng chú ý khi Lexus ES 2026 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.140x1.920x1.555 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm.

So với thế hệ trước, Lexus ES 2026 dài hơn 165 mm, rộng hơn 55 mm và có chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Chiều cao cũng tăng 110 mm trên các phiên bản hybrid và 115 mm trên phiên bản thuần điện. Việc gia tăng kích thước không chỉ giúp mẫu sedan hạng sang có tỷ lệ thân xe bề thế hơn mà còn góp phần mở rộng không gian dành cho hành khách và hành lý. Dung tích khoang hành lý đạt 441 lít trên hai phiên bản ES 350h, trong khi ES 500e có dung tích 462 lít.

Bên trong cabin, Lexus ES 2026 tiếp tục thay đổi mạnh theo hướng tối giản và tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế lại với màn hình giải trí 14 inch, tích hợp nhiều chức năng vận hành và tiện nghi của xe. Lexus cũng giảm đáng kể số lượng phím bấm vật lý, thay bằng các khu vực điều khiển cảm ứng và một số nút ẩn có khả năng hiển thị khi người dùng cần thao tác, qua đó tạo nên không gian nội thất gọn gàng và hiện đại hơn.

Vô-lăng trên Lexus ES 2026 cũng được thiết kế lại hoàn toàn, trong đó dòng chữ Lexus thay thế cho logo hình chữ L quen thuộc. Cần số điện tử dạng gạt có kích thước nhỏ gọn được bố trí nhằm giải phóng không gian khu vực bệ trung tâm.

Danh sách trang bị đáng chú ý còn có màn hình hiển thị trên kính lái HUD, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson với 17 loa. Trên phiên bản ES 500e, khoang cabin được bổ sung các chi tiết trang trí vân gỗ ở khu vực cửa, trong khi hàng ghế sau được tối ưu thiết kế đệm và tựa lưng nhằm cải thiện khoảng không phía trên đầu hành khách.

Điểm thay đổi quan trọng nhất của Lexus ES 2026 tại Việt Nam nằm ở hệ truyền động khi toàn bộ danh mục sản phẩm đều sử dụng công nghệ điện hóa và không còn phiên bản chỉ sử dụng động cơ xăng. Hai phiên bản ES 350h Premium và ES 350h Luxury sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2,5 lít với mô-tơ điện, cho tổng công suất 244 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số e-CVT.

Trong khi đó, Lexus ES 500e là phiên bản thuần điện đầu tiên của dòng ES tại Việt Nam, sử dụng hai mô-tơ điện bố trí trên hai cầu với tổng công suất 338 mã lực. Hệ thống này có khả năng chủ động phân bổ lực kéo giữa cầu trước và cầu sau, qua đó cải thiện độ ổn định cũng như khả năng bám đường trong nhiều điều kiện vận hành. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 74,7 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 480 km sau mỗi lần sạc và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,7 giây.

Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận xe điện, Lexus triển khai chính sách miễn phí lắp đặt bộ sạc AC công suất 22 kW tại nhà cho khách hàng mua ES 500e. Hãng đồng thời cung cấp dịch vụ sạc miễn phí tại hai đại lý chính hãng ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, qua đó giảm bớt một trong những rào cản thường gặp khi người dùng chuyển từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe thuần điện.

- Video khám phá Lexus ES 2026. Nguồn: Quỳnh Như Pie.