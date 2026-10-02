Chi tiết Kia Carens Clavis vừa ra mắt Việt Nam, giá từ 639 triệu đồng

Ngày 29/9 vừa qua, THACO Auto đưa Kia Carens Clavis vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam, qua đó mở rộng lựa chọn xe đa dụng 7 chỗ của thương hiệu Hàn Quốc. Kia Carens Clavis được phân phối với hai phiên bản gồm 1.5G Deluxe giá 639 triệu đồng và 1.5G Luxury giá 679 triệu đồng.

Kia Carens Clavis.

Đáng chú ý, mẫu xe mới không thay thế Carens đang bán trên thị trường mà được định vị để tồn tại song song. Cách phân bổ này giúp Kia mở rộng dải sản phẩm, trong đó Carens Clavis hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gia đình có thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn cao hơn.

Tên gọi Clavis mang ý nghĩa "chìa khóa", thể hiện định hướng của Kia trong việc mở rộng trải nghiệm sử dụng xe dành cho các gia đình trẻ. Nếu Kia Carens hiện tại chú trọng tính thực dụng của một mẫu MPV 7 chỗ, Carens Clavis được phát triển theo hướng hiện đại và cá tính hơn, với ngoại hình mang nhiều đường nét của SUV cùng không gian nội thất được nâng cấp về thiết kế và tiện nghi.

Kia Carens Clavis có kích thước tổng thể dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.700 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm. Khoảng sáng gầm xe ở mức 180 mm, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng trong đô thị cũng như những chuyến đi gia đình. Với cấu hình ba hàng ghế, khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 216 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.973 lít khi gập các hàng ghế phía sau, giúp Carens Clavis đáp ứng tốt hơn nhu cầu chở người lẫn hành lý.

Về thiết kế, Kia Carens Clavis áp dụng ngôn ngữ tạo hình Star-map mới của thương hiệu, mang đến diện mạo khỏe khoắn và thiên về phong cách SUV hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn Ice Cube LED gồm ba mô-đun, kết hợp dải đèn ban ngày tạo hình đặc trưng. Cản trước và cản sau cũng được thiết kế lại, trong khi xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch. Tổng thể ngoại hình được định hướng nhằm tạo sự khác biệt so với Kia Carens đang được phân phối tại Việt Nam.

Bên trong cabin, Kia Carens Clavis sở hữu bảng điều khiển được thiết kế theo phương ngang, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho khoang lái. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống màn hình đôi, trong đó màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe sử dụng ghế bọc da, đồng thời bố trí cửa gió điều hòa cho cả hàng ghế thứ hai và thứ ba. Cửa sổ trời điều khiển một chạm bổ sung thêm tiện nghi cho hành khách, trong khi hàng ghế cuối có thể gập theo tỷ lệ 5:5 để tăng khả năng chuyên chở.

Cả hai phiên bản Kia Carens Clavis tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng Smartstream dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm Eco, Normal và Sport, qua đó điều chỉnh đặc tính vận hành phù hợp với điều kiện sử dụng.

Khác biệt đáng chú ý nhất giữa Kia Carens Clavis 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury nằm ở hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái. Phiên bản Luxury được trang bị gói ADAS với nhiều tính năng hỗ trợ chủ động, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ mở cửa an toàn và cảnh báo mất tập trung. Những trang bị này giúp phiên bản cao cấp có lợi thế về công nghệ an toàn, đặc biệt khi vận hành trên đường đô thị đông phương tiện hoặc những hành trình dài.

Trong khi đó, Kia Carens Clavis 1.5G Deluxe có danh sách công nghệ an toàn đơn giản hơn, với Cruise Control tiêu chuẩn, chức năng giới hạn tốc độ và cảnh báo người ngồi ở hàng ghế sau. Với mức giá khởi điểm 639 triệu đồng, phiên bản này hướng đến khách hàng ưu tiên không gian 7 chỗ, thiết kế mới và các tiện nghi cơ bản, trong khi bản Luxury giá 679 triệu đồng bổ sung thêm hệ thống ADAS cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái.

- Video đánh giá nhanh Kia Carens Clavis. Nguồn: OneShot Review.