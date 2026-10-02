Chi tiết khung tiêu chuẩn danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 375/2026/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa",“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

5 tiêu chí đạt danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa"

Để đạt được danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa", cần đạt được 5 tiêu chí lớn và khung tiêu chuẩn kèm theo. Cụ thể:

I. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển.

II. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.

III. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp.

IV. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

V. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Chi tiết khung quy định tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa"

Đối với tiêu chí Đời sống kinh tế ổn định và phát triển, khung tiêu chuẩn kèm theo:

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm.

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm so với năm trước hoặc duy trì kết quả không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường hoặc có hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức.

Tiêu chí Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; cần đảm bảo các nội dung sau:

Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, không gian đọc, phòng đọc cơ sở hoặc địa điểm phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, tổ dân phố; có thể được bố trí riêng hoặc sử dụng chung; bảo đảm hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh.

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, các môn thể thao dân tộc của địa phương.

Tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định giao quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định.

Với tiêu chí Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp; thôn, tổ dân phố cần đạt các yêu cầu:

Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương.

Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ.

Tổ chức cộng đồng tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, chuyển giao chất thải theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Với tiêu chí Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; khung tiêu chuẩn kèm theo là:

Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường ứng dụng các nền tảng, phương tiện và hình thức truyền thông số trong hoạt động tuyên truyền.

Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của địa phương.

Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới.

Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng.

Về tiêu chí Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng; thôn, tổ dân phố cần đạt:

Thực hiện các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước do trung ương và địa phương phát động.

Tổ chức, vận động thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật trên địa bàn.

Triển khai hiệu quả các mô hình khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, văn hóa, gia đình tại khu dân cư; xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng xanh - sạch - đẹp, gắn kết xây dựng văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái./.