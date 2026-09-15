Chi tiết khoản thu và mức thu áp dụng trong trường công ở TP.HCM
UBND TP.HCM vừa ban hành danh mục các khoản thu và mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD&ĐT trong trường công lập năm học 2026-2027.
Danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được thực hiện theo Phụ lục đính kèm theo Quy định này.
Trong đó, nhóm 1 áp dụng đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn phường thuộc TP.HCM. Nhóm 2 áp dụng đối với cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, đặc khu thuộc TP.HCM.
Cụ thể như sau:
Danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư tối đa bằng 2 lần mức thu nói trên.
UBND TP.HCM quy định các khoản thu được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, người học; lấy thu bù chi và không được vượt quá mức trần quy định.
Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học.
Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị. Thời gian thu phải đảm bảo không vượt quá kế hoạch về thời gian năm học do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Cơ sở giáo dục được tự chủ quyết định các khoản chi để cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và phải quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ. Việc sử dụng các khoản thu phải đúng mục đích, bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.
Khi kết thúc năm học, nếu các khoản thu dịch vụ có chênh lệch thu lớn hơn chi thì phải hoàn trả cho người học; nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi, cơ sở giáo dục phải tính toán bù đắp khoản thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị, không được thu thêm từ người học, ngân sách Nhà nước không cấp bù.
Văn bản cũng nêu rõ, Sở GD&ĐT chỉ đạo các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục công lập kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chỉ đạo khắc phục các vấn đề phát sinh chưa đúng quy định tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.
Sở Tài chính phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị có liên quan hướng dẫn trong quá trình triển khai quy định về khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.
Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện chứng từ, hóa đơn thu tiền dịch vụ và nghĩa vụ nộp thuế tương ứng từng khoản thu theo quy định này và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
Cơ sở giáo dục công lập xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý. Căn cứ các quy định tại Quyết định này và hướng dẫn của cơ quan quản lý theo phân cấp, tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của cha mẹ học sinh trước khi thực hiện các khoản thu.
Các trường có trách nhiệm giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục về nội dung các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, mức thu dịch vụ và cơ chế quản lý thu chi theo quy định.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chi-tiet-khoan-thu-va-muc-thu-ap-dung-trong-truong-cong-o-tp-hcm-ar1039890.html