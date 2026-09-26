Chi tiết kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 2027 của Hà Nội

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 24/9/2026 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Để lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 (gọi tắt là công tác tuyển quân), cụ thể như sau:

Mục đích: Nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện thống nhất ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyển quân năm 2027 bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và Công an trong tình hình mới.

Yêu cầu: Triển khai thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và của cả hệ thống chính trị, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự trong triển khai thực hiện công tác tuyển quân.

Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công bằng, dân chủ, công khai, đúng Luật định.

Kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.

Địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân

1. Địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân: Tổ chức 06 địa điểm

- Điểm giao, nhận quân số 1: Tại Sân Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Đông Anh; gồm 18 xã, phường: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Bồ Đề, Việt Hưng, Thuận An, Phù Đổng, Đông Anh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Giao UBND xã Đông Anh là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao, nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 2: Sân Vận động phường Sơn Tây; gồm 22 xã, phường: Ba Vì, Suối Hai, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật Lại, Minh Châu, Quảng Oai, Yên Bài, Tùng Thiện, Sơn Tây, Đoài Phương, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Đan Phượng, Hát Môn, Liên Minh, Ô Diên, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Yên Xuân, Xuân Mai.

Giao UBND phường Sơn Tây là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 3: Trung tâm Văn hóa thông tin & thể thao phường Ngọc Hà; gồm 23 phường: Ngọc Hà, Phú Thượng, Hồng Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Láng, Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Tương Mai, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô.

Giao UBND phường Ngọc Hà là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 4: Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; gồm 20 phường: Phú Diễn, Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Đỉnh, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, Quốc Oai, Kiều Phú, Hưng Đạo, An Khánh, Phú Cát, Tây Phương, Dương Nội, Yên Nghĩa;

Giao UBND phường Từ Liêm là trung tâm, chủ trì phối hợp với các phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao, nhận quân số 5: Sân vận động xã Thanh Trì; gồm 22 xã, phường: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Thanh Trì, Nam Phù, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Thanh Liệt, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Hồng Vân, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phúc Lợi, Gia Lâm, Bát Tràng, Long Biên.

Giao UBND xã Thanh Trì là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

- Điểm giao nhận quân số 6: Sân vận động xã Thanh Oai; gồm 21 xã, phường: Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Phượng Dực, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương, Vân Đình, ỨngThiên, Hòa Xá, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Phú Nghĩa, Chương Mỹ.

Giao UBND xã Thanh Oai là trung tâm, chủ trì phối hợp với các xã, phường còn lại tổ chức Lễ giao nhận quân.

Thời gian tổ chức gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự 2027

- Rà soát, nắm nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ: Xong trước ngày 30/9/2026.

- Sơ tuyển sức khỏe tại các xã, phường: Xong trước ngày 10/11/2026.

- Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Từ ngày 20/11 đến ngày 10/12/2026.

- Chốt quân số với các đơn vị nhận quân: Xong trước ngày 10/01/2027.

- Quyết định gọi nhập ngũ đến tay công dân trước ngày 04/02/2027.

- Thời gian tổ chức Lễ giao, nhận quân: 08h00 ngày 21/02/2027 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Toàn văn Kế hoạch số 366/KH-UBND tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027

Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027