Chi tiết hướng tuyến metro số 6 nối sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu sắp khởi công

Sân bay Tân Sơn Nhất. (Nguồn: ACV).

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM (chủ dự án) vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án tuyến đường sắt đô thị số 6 vành đai trong (Phú Hữu - Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu), giai đoạn 1 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Tổng diện tích chiếm dụng của dự án khoảng 95,3 ha. Giai đoạn 1 của dự án sẽ đi qua địa phận TP HCM gồm các phường Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Bình, Bảy Hiền, Tân Hòa; Hạnh Thông; Bình Lợi Trưng; Hiệp Bình; Thủ Đức; Phước Long; Tân Nhơn Phú; Long Trường; Phường Đức Nhuận; Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Nhì.

Điểm đầu nằm ở khu vực đường Trường Chinh, kết nối phía tây với ga Bà Quẹo (thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 TP HCM, đoạn Bến Thành - Tham Lương); điểm cuối tuyến ở ga Phú Hữu, kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Về quy mô, Tổng chiều dài tuyến gần 23 km, gồm 4,2 km đoạn trên cao và 18,7 km đoạn đi ngầm, tốc độ thiết kế 90 km/h đối với đoạn đi ngầm và 120 km/h với đoạn trên cao, sử dụng công nghệ đường sắt điện khí hóa.

Trên tuyến sẽ có một depot Bình Triệu, 13 ga ngầm là Bà Quẹo, T3, Tân Sơn Nhất, Công viên Gia Định, Gò Vấp, Phan Văn Trị, Nguyễn Xí, Cầu Bình Lợi, Bình Triệu, Cầu Gò Dưa, Linh Đông, Bình Thái, và Tăng Nhơn Phú. 4 ga trên cao gồm Khu Công nghệ cao, Cầu Phú Hữu, Liên Phường; Phú Hữu.

Bên cạnh đó còn có các hạng mục công trình phụ trợ như hệ thống thoát nước, gia cố phòng hộ, an toàn giao thông, biển báo, chiếu sáng, cây xanh.

Hiện trạng sử dụng đất của dự án phần lớn là đất giao thông, sông ngòi, kênh rạch với khoảng 60,3 ha; đất công cộng, cây xanh công viên 10 ha; đất nông nghiệp hơn 5,6 ha; đất ở hơn 19,3 ha.

Trong đó có khoảng 2.887 nhà bị ảnh hưởng bởi dự án và sẽ giải tỏa trắng 2.501 nhà. Số nhà tạm cư trong quá trình thi công công trình ngầm khoảng 386 nhà.

Đây dự án thuộc nhóm nhóm A loại công trình đường sắt đô thị, cấp đặc biệt. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 86.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của TP HCM, giai đoạn 1 tuyến số 6 Tân Sơn Nhất – Phú Hữu sẽ được khởi công vào cuối năm 2026 cùng với tuyến số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; tuyến số 2 Thủ Dầu Một - TP HCM; Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến số 2 Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc.

Dự kiến tuyến sẽ đưa vào vận hành khai thác vào tháng 11/2031, với tổng thời gian thi công là 60 tháng.

Bản đồ tuyến số 6, đoạn sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu. (Ảnh chụp ĐTM).

Về hướng tuyến và các nhà ga, dự án sẽ bắt đầu từ ga ST01 (Bà Quẹo) ở phía tây bắc của tuyến vành đai và kết thúc tại ga ST17 ở phía Đông của tuyến, tạo thành nửa phía bắc của tuyến vành khuyên.

Ga ST01 sẽ được bố trí dọc theo đường Trường Chinh theo hướng bắc - nam, tại khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh và đường Tân Kỳ Tân Quý. Đây là ga ngầm 3 tầng, kết nối trung chuyển với tuyến metro số 2.

Cụ thể, sau khi rời ga ST01 theo hướng bắc, đường hầm đi bên dưới khu vực đất trống của sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó chuyển hướng đông để tránh các đường cất hạ cánh, đường lăn của sân bay trước khi đến ga ST02 (T3). Ga T3 được thiết kế nằm ở phía tây nhà ga hành khách T3 và phía nam sân đỗ tàu bay.

Sau khi rời ga T3, đường hầm tiếp tục đi về phía đông dọc theo phía bắc nhà ga T3, đi ngầm bên dưới cầu nối giữa nhà ga T1 và nhà ga T2, sau đó đến ga ST03 (Tân Sơn Nhất).

Ga Tân Sơn Nhất được bố trí trong khu vực bãi đỗ xe phía đông nhà ga T1 và phía nam nhà ga T2. Đây là ga kết nối trung chuyển với tuyến Metro số 4.

Tiếp đó, tuyến rời ga Tân Sơn Nhất, đường hầm đi ngầm bên dưới khu vực nhà thấp tầng, chuyển sang dọc theo đường Hồng Hà theo hướng đông và đến ga ST04 nằm trong công viên Gia Định, phía nam đường Hồng Hà và phía tây đường Hoàng Minh Giám. Ga Công viên Gia Định kết nối trung chuyển với tuyến metro số 8.

Rời khỏi khu vực công viên Gia Định, tuyến sẽ đi ngầm bên dưới cầu vượt, tiếp tục theo hướng đông dọc đường Phạm Văn Đồng đến ga ST05 (Gò Vấp), nằm phía tây vị trí giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia.

Đường hầm sau đó tiếp tục dọc theo đường Phạm Văn Đồng đến ga ST06 (Phan Văn Trị), nằm phía tây nút giao giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị.

Tuyến sau đó tiếp tục đi về phía đông dọc theo đường Phạm Văn Đồng đến ga ST07 (Nguyễn Xí) tại nút giao giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Nguyễn Xí. Ga này sẽ kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt nhẹ (LRT).

Rời ga Nguyễn Xí, đường hầm đi về phía đông cầu Bình Lợi, vượt ngầm dưới sông Sài Gòn và một trạm biến áp, sau đó đến ga ST08 (Cầu Bình Lợi), nằm ở phía đông bắc nút giao giữa đường Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13. Đây là ga kết nối trung chuyển với tuyến số 3.

Tuyến sẽ tiếp tục dọc theo đường Phạm Văn Đồng đến ga ST09 (Bình Triệu) tại nút giao giữa đường Phạm Văn Đồng và Đường số 26.

Tại đây tuyến vẫn sẽ tiếp tục chạy dọc theo đường Phạm Văn Đồng đến ga ST10 (Cầu Gò Dưa), nằm phía tây rạch Gò Dưa.

Rời ga ST10 (Cầu Gò Dưa), đường hầm đi ngầm bên dưới khu vực nhà thấp tầng, sau đó chuyển hướng đông nam vào tuyến đường quy hoạch đến ga ST11 (Linh Đông), nằm phía bắc cảng Phước Long.

Dự án tiếp tục dọc theo tuyến đường quy hoạch, đi ngầm bên dưới cầu cạn của tuyến số 1, sau đó chuyển hướng đông bắc dọc theo đường Võ Nguyên Giáp đến ga ST12 (Bình Thái), nằm phía đông nam ga Bình Thái của tuyến số 1. Ga này kết nối trung chuyển với tuyến số 1.

Rời ga Bình Thái, đường hầm chuyển hướng đông nam dọc theo đường Vành đai 2 đến Ga ST13 (Tăng Nhơn Phú), nằm phía nam Tổng Công ty Phong Phú.

Tại ga Tăng Nhơn Phú, tuyến dần chuyển sang đi trên cao đoạn dải phân cách giữa đường vành đai 2, sau đó đến ga ST14 (Khu Công nghệ cao), nằm phía bắc nút giao giữa đường vành đai 2 và Võ Chí Công. Ga ST14 kết nối trung chuyển với tuyến số 7.

Rời Ga ST14, tuyến tiếp tục đi về phía nam dọc theo phía đông đường Võ Chí Công đến Ga ST15 (Cầu Phú Hữu), nằm phía đông nam cầu Phú Hữu.

Rời Ga ST15 (Cầu Phú Hữu), tuyến chuyển vào dải phân cách giữa đường Võ Chí Công và tiếp tục đi về phía nam đến Ga ST16 (Liên Phường), nằm phía nam nút giao giữa đường Võ Chí Công và đường Liên Phường. Ga ST16 kết nối trung chuyển với Tuyến Metro số 5.

Cuối cùng, tuyến đi về phía Nam dọc theo đường Võ Chí Công đến Ga ST17 (Ga Phú Hữu), nằm phía Nam đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Tại đây cũng là điểm kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Mặt bằng tổng thể depot Bình Triệu. (Ảnh chụp ĐTM).

Đối với depot Bình Triệu của tuyến, khu vực được đề xuất triển khai là trên khu đất phía bắc đường Phạm Văn Đồng với diện tích khoảng 23,4 ha. Đường dẫn vào Depot được đấu nối với tuyến chính tại ga ST11 thông qua đoạn kết nối hai đường ray bố trí phía sau ga.

Song với đó, dự án cũng sẽ bố trí tuyến đường kết nối đôi giữa tuyến số 6 và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Cụ thể, tuyến này kết nối trên cao tách ra từ phía nam Ga ST16, đi bên dưới cầu cạn chính.

Công trình sau đó chuyển hướng đông nam, lần lượt vượt trên cầu cạn của cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, rồi chuyển hướng đông để kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành từ phía tây ga S05.