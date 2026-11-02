Chi tiết Honda SH160i và 125i 2027 vừa ra mắt tại Việt Nam, giá khởi điểm hơn 78 triệu đồng

Ở phiên bản mới, Honda SH160i/125i 2027 tiếp tục kế thừa phong cách thiết kế châu Âu đặc trưng của dòng SH, kết hợp những đường nét thanh thoát với diện mạo mạnh mẽ và hiện đại. Điểm mới đáng chú ý nhất là màu sơn Aura Black Edition dành riêng cho phiên bản Thể Thao. Sắc đen được sử dụng đồng bộ trên thân xe, ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt phía sau, tạo nên tổng thể liền mạch, khỏe khoắn. Trong khi đó, chi tiết chữ V ở mặt nạ trước cùng logo SH mạ chrome tạo điểm nhấn tương phản, giúp mẫu xe vẫn giữ được vẻ sang trọng vốn có nhưng mang thêm nét trẻ trung, cá tính.

Honda SH 2027.

Bên cạnh màu đen Aura Black Edition, Honda cũng điều chỉnh cách phối màu trên các phiên bản SH160i/125i 2027 nhằm mang đến diện mạo mới mẻ hơn và đa dạng lựa chọn cho khách hàng. Cụm đèn phía trước được trang bị công nghệ LED với thiết kế tinh tế, hài hòa hơn với phần đầu xe. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED hai tầng kết hợp tay dắt được vuốt thon gọn tiếp tục tạo điểm nhấn cho thiết kế tổng thể. Mẫu xe còn sở hữu màn hình TFT kích thước 4,2 inch, có khả năng hiển thị nhiều thông số với màu sắc phong phú, hình ảnh sắc nét, giúp người lái thuận tiện theo dõi các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành.

Một trong những nâng cấp quan trọng trên Honda SH160i/125i 2027 là động cơ eSP+ 4 van được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Nền tảng động cơ này tiếp tục được duy trì trên toàn bộ dải sản phẩm, hướng đến khả năng vận hành mượt mà, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Theo Honda Việt Nam, hãng đã nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến hệ thống xử lý khí thải tại ống xả để giảm lượng các chất gây ô nhiễm như CO, HC và NOx.

Nhờ những thay đổi trên, lượng khí thải của SH160i/125i 2027 được công bố giảm khoảng 60% so với phiên bản trước, trong khi khả năng vận hành và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vẫn được duy trì. Việc đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4 cũng giúp mẫu xe phù hợp hơn với xu hướng kiểm soát khí thải ngày càng chặt chẽ, đặc biệt tại các khu vực có quy định về phát thải thấp. Đây là một phần trong định hướng cải tiến công nghệ động cơ đốt trong của Honda Việt Nam, nhằm giảm tác động đến môi trường và hướng tới các giải pháp di chuyển bền vững hơn.

Về tiện ích, Honda SH160i/125i 2027 được bổ sung chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện lần đầu xuất hiện trên hệ thống khóa thông minh Smart Key. Trang bị này giúp người dùng hạn chế tình trạng quên tắt khóa sau khi dừng xe, đồng thời tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày. Riêng phiên bản SH160i có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng My Honda+, cho phép người dùng nhận thông báo khi xe sắp hết nhiên liệu, quên tắt khóa điện hoặc phát hiện lỗi bất thường. Ứng dụng cũng hỗ trợ theo dõi thông tin, lịch sử bảo dưỡng và hiển thị các sự kiện cá nhân trên màn hình đồng hồ.

Các công nghệ hỗ trợ vận hành và an toàn tiếp tục là điểm đáng chú ý trên dòng xe tay ga cao cấp này. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh được trang bị trên hai bánh ở các phiên bản Thể Thao, Đặc Biệt và Cao Cấp, hỗ trợ hạn chế hiện tượng bó cứng bánh khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC cũng xuất hiện trên ba phiên bản nói trên. Công nghệ này sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và bánh sau để hỗ trợ kiểm soát lực kéo, hạn chế tình trạng trượt bánh khi tăng ga, qua đó giúp người lái tự tin hơn trong nhiều điều kiện vận hành.

Ngoài những trang bị công nghệ, Honda SH160i/125i 2027 vẫn chú trọng tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Xe có hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C, cho phép người dùng sạc thiết bị di động khi cần thiết. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 28 lít, đáp ứng nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân và hành lý nhỏ. Sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp, động cơ đạt chuẩn EURO 4, màn hình TFT, kết nối điện thoại và các hệ thống hỗ trợ an toàn tiếp tục là những yếu tố giúp SH160i/125i duy trì sức hút trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Theo kế hoạch, Honda SH160i/125i 2027 sẽ chính thức được bán ra từ ngày 10/11/2026 tại hệ thống HEAD trên toàn quốc. Giá bán của các phiên bản cụ thể như sau: