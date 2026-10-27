Chi tiết giá chung cư phường Hai Bà Trưng sau khi có quy định về niên hạn sử dụng

Diễn biến giá chung cư phường Hai Bà Trưng tháng 10/2026

Sau thời điểm sáp nhập, phường Hai Bà Trưng được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đồng Nhân, phường Phố Huế thuộc quận Hai Bà Trưng cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Bạch Đằng, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Thanh Nhàn và phần còn lại của phường Phạm Đình Hổ thuộc quận Hai Bà Trưng cũ.

Tại thời điểm tháng 10/2026, khảo sát giá chung cư trên địa bàn phường Hai Bà Trưng dù chững giá, tuy nhiên giá vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động từ 70-250 triệu đồng/m2. Lượng thông tin chung cư rao bán vẫn khá rầm rộ.

Theo môi giới bất động sản Nguyễn Hoàng Sơn cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 95m2, tại Toà nhà 93 Lò Đúc - Kinh Đô Tower, phố Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, hiện đang được rao bán với giá 9,9 tỷ đồng, tương đương 104,21 triệu đồng/m2.

Tại dự án Hoàng Thành Tower, phố Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, môi giới bất động sản Trịnh Huy Tưởng cho biết căn chung cư thiết kế 1 phòng ngủ, rộng 67m2, hiện đang được rao bán với giá 15 tỷ đồng, tương đương 223,88 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Vincom Center Bà Triệu, phố Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, một căn hộ thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 216m2 hiện đang được rao bán với giá 40 tỷ đồng, tương đương 185,18 triệu đồng/m2, chị Huế - môi giới bất động sản cho biết.

"Thị trường bất động sản Việt Nam trong sáu tháng cuối năm 2026 khó có thể kỳ vọng vào một sự bùng nổ của thị trường. Tuy nhiên, đây sẽ là giai đoạn rất quan trọng, khi thị trường bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét hơn", bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam đánh giá. Nằm trong xu hướng đó, tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Hai Bà Trưng cũng đã chững lại về giá, tuy vậy giá vẫn duy trì ở mức cao.

Quy định niên hạn sử dụng có ảnh hưởng đến giá chung cư?

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, quy định mới chung cư có thời hạn sử dụng căn cứ vào niên hạn thiết kế của công trình được ban hành theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đang có những tác động trực tiếp đến thị trường chung cư giai đoạn cuối năm 2026.

Thông thường, niên hạn thiết kế của chung cư dao động từ 50 đến 100 năm, tùy theo cấp công trình và hồ sơ thiết kế. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ an toàn của tòa nhà. Trong khi đó, quyền sở hữu căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài không tự động chấm dứt chỉ vì công trình đã hết tuổi thọ thiết kế. Như vậy, hết niên hạn thiết kế không có nghĩa là người dân mất quyền sở hữu căn hộ.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn bảo đảm an toàn, cư dân có thể tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền chỉ vì chung cư đã hết niên hạn thiết kế. Ngược lại, nếu công trình xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Khi đó, chủ sở hữu căn hộ sẽ tham gia đóng góp kinh phí xây dựng mới hoặc được bồi thường theo quy định.

Những định hướng mới về niên hạn sử dụng chung cư đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình. Việc nhìn nhận quyền sở hữu chung cư gắn với niên hạn sử dụng công trình được kỳ vọng sẽ giúp người mua nhà hiểu đúng hơn về giá trị thực của nơi ở, thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.