Chi tiết diễn biến thời tiết miền Bắc những ngày tới

Chiều nay (5/10), ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Nhiệt độ chiều nay tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 24-27 độ C, thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn đáng kể so với cùng thời điểm ngày 4/10.

Trong ngày 6/10, lớp mây ở Bắc Bộ có xu hướng mỏng dần, trời chuyển nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 5/10 phổ biến 19-22 độ C. Đến đêm 6/10, khi trời chuyển sang trạng thái ít mây, quang mây, hiện tượng bức xạ nhiệt có thể khiến nhiệt độ giảm thêm khoảng 1 độ C, xuống mức 18-21 độ C. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện nhiệt độ dưới 17 độ C.

Miền Bắc được dự báo nắng ráo những ngày tới. Ảnh: Tuấn Anh

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết, trong cả tuần, thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ là nắng ráo, ít mưa. Gió Đông Bắc hoạt động khiến trời có cảm giác se lạnh vào đêm và sáng, trong khi ban ngày trời nắng ấm.

Tại miền Trung, nhiều hình thế thời tiết đang kết hợp, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn trong những ngày tới.

Theo dự báo, khối không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường và di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày 7/10, dải hội tụ nhiệt đới hình thành, có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

Tổ hợp các hình thế này có khả năng gây một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung, kéo dài trong nhiều ngày.

Cụ thể, trong đêm 5/10 và ngày 6/10, trọng tâm mưa lớn ở Trung Bộ tập trung từ Hà Tĩnh trở vào đến thành phố Huế. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, cùng với quá trình không khí lạnh tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng. Trọng tâm mưa tập trung từ Quảng Trị trở vào đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Diễn biến mưa lớn tại miền Trung sau đó còn phức tạp. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để có phương án phòng tránh phù hợp.