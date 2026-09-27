Chi tiết diễn biến đợt không khí lạnh sắp tới ở miền Bắc

Nhiệt giảm dần từ những ngày đầu tháng 10

Hôm nay 27/9, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-28 độ vĩ Bắc nên thời tiết chủ yếu tạnh ráo. Từ nay đến hết tháng 9, rãnh áp thấp tiếp tục chi phối thời tiết nên miền Bắc phổ biến ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, cục bộ có nơi nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết khoảng tối 30/9, khối không khí lạnh đầu mùa từ phía nam Trung Quốc sẽ di chuyển xuống. Từ chiều và đêm 30/9, miền Bắc nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông.

Miền Bắc sắp giảm nhiệt kèm mưa do không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, làm nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ so với những ngày trước, đưa nhiệt độ cao nhất miền Bắc những ngày sau đó xuống còn 30-32 độ, trời mát hơn, riêng khu vực vùng núi cao có thể se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ.

Cùng với nền nhiệt giảm, từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày mưa dông rải rác. Tuy nhiên, mưa xuất hiện theo đợt ở phạm vi hẹp, ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài liên tục.

Diễn biến thời tiết miền Bắc những ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết từ đêm 27/9 đến ngày 29/9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng tối 27/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông; riêng tối 27/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/9 đến ngày 7/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 30/9 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 1-4/10 có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý do đang là giao mùa, các cơn dông có khả năng kèm tố, lốc và gió giật mạnh. Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời trong thời điểm thời tiết thay đổi.

Diễn biến mưa dông ở Trung Bộ và Nam Bộ

Cơ quan khí tượng cho biết, tại miền Trung, mưa trong những ngày qua chủ yếu liên quan đến dải hội tụ nhiệt đới và đới gió đông. Hiện dải hội tụ nhiệt đới đã tan, gió đông suy yếu nên mưa giảm nhanh. Đêm nay và ngày mai, mưa chủ yếu còn ở duyên hải Nam Trung Bộ.

Chiều nay (27/9), khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 12 giờ đến 15 giờ ngày 27/9 có nơi trên 50mm như các trạm: Ân Tường (Gia Lai) 50.1mm, Suối Dầu (Khánh Hòa) 52.6mm, Lương Tâm (Cần Thơ) 51.4mm, Tân Hội (An Giang) 51.4mm, Khánh Hội (Cà Mau) 77.8mm,…

Chiều tối và tối 27/9, khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trong 2 giờ qua (từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 27/9), khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Hồ B-TĐ Vĩnh Sơn 65,8mm (Gia Lai); Buôn Tría2 71,6mm (Đắk Lắk); Ninh Tây 46mm (Khánh Hòa);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Gia Lai, Khánh Hòa từ 20-30mm, có nơi trên 60mm; Đắk Lắk từ 30-40mm, có nơi trên 90mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.