Phán quyết sơ thẩm từ Tòa án quận The Hague (Hà Lan) chính thức cấm hãng xe Trung Quốc BYD kinh doanh và sản xuất mẫu SUV 7 chỗ Ti7 tại Liên minh châu Âu do xâm phạm bản quyền kiểu dáng của Jaguar Land Rover. Động thái pháp lý quyết liệt này giáng một đòn trực diện vào chiến lược nội địa hóa chuỗi cung ứng của BYD tại châu Âu, đồng thời mở ra tiền lệ bảo hộ thiết kế khắt khe đối với làn sóng xe năng lượng mới từ Trung Quốc.