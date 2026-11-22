Nguyễn Văn Thắng trước khi bị tai nạn bỏng nước sôi từng là chàng trai khỏe mạnh, điển trai.

Ngày 27/10, Báo Tiền Phong đăng bài Chàng trai nghị lực mang khuôn mặt dị nhân bán hàng giữa chợ kể về cuộc đời của anh Nguyễn Văn Thắng (31 tuổi, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ). Từ một anh chàng đẹp trai như diễn viên, Thắng giờ mang khuôn mặt căng phồng, mắt mù lòa, ăn, thở và nói không được như người bình thường. Cuộc đời Thắng trở nên trớ trêu như vậy sau tai nạn bỏng nước sôi khi đến thăm nhà người yêu ở Lào Cai. Sau thời gian đau buồn, Thắng đã dần hòa nhập lại với cuộc sống, hàng ngày đi chợ bán hàng, kiếm tiền để có cơ hội phẫu thuật.

Sau khi Báo Tiền Phong đăng tải câu chuyện về hoàn cảnh của Nguyễn Văn Thắng nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia và gửi sự hỗ trợ đến Thắng. Từng khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, giúp Thắng có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, tiếp tục điều trị và vững tin hơn trên hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Nguyễn Văn Thắng hằng ngày bán hàng mưu sinh ở chợ.

Ngày 1/11, Báo Tiền Phong đã đăng tải bài viết cập nhật danh sách bạn đọc ủng hộ Nguyễn Văn Thắng trong thời gian từ ngày 27–30/10. Tiếp nối hoạt động này, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, tổng hợp và công khai nguồn hỗ trợ, Báo Tiền Phong tiếp tục cập nhật danh sách các cá nhân, tổ chức đã gửi sự sẻ chia đến Thắng.

Từ ngày 31/10 đến hết ngày 20/11, Báo Tiền Phong đã tiếp nhận 168.751.856 đồng, thông qua 421 lượt giao dịch. Như vậy, tính từ ngày 27/10 đến ngày 20/11, tổng số tiền bạn đọc gửi hỗ trợ Nguyễn Văn Thắng qua Báo Tiền Phong là 216.844.522 đồng.

Danh sách chi tiết người ủng hộ từ 31/10 – 20/11

Báo Tiền Phong tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của bạn đọc dành cho Nguyễn Văn Thắng đến hết ngày 30/11/2026. Sau thời gian này, Báo sẽ tổng hợp, đối soát và thông tin công khai kết quả tiếp nhận, trao hỗ trợ đến tận tay Nguyễn Văn Thắng.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia với Thắng. Sự quan tâm của cộng đồng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực để một người trẻ đang đối diện với nhiều mất mát có thêm cơ hội điều trị bệnh.

Bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ anh Nguyễn Văn Thắng xin gửi về tài khoản Báo Tiền Phong: 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Nội dung ghi: "Ung ho anh Nguyen Van Thang o Phu Tho".

Video về cuộc sống hàng ngày của anh Nguyễn Văn Thắng