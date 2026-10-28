Chi tiết đặc biệt bên trong tổ ấm của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt, được khán giả yêu mến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi đám cưới, nàng hậu có cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên ông xã.

Mới đây, Đỗ Thị Hà tiết lộ một góc đặc biệt bên trong tổ ấm của hai vợ chồng, thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể, nàng hậu cho biết chồng có sở thích với những mô hình liên quan đến công việc xây dựng. Vì vậy, trong nhà có một góc riêng để trưng bày những món đồ này, tạo nên điểm nhấn khác biệt trong không gian sống của cả hai.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hé lộ một góc trưng bày trong nhà.

Đính kèm hình ảnh, Đỗ Thị Hà hài hước chia sẻ: "Khi bạn có chồng làm xây dựng và đây là đồ trang trí trong nhà bạn".

Tiết lộ của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây là một trong những chi tiết đời thường hiếm hoi được cô chia sẻ về không gian sống với ông xã. Thay vì những món đồ trang trí thường thấy, các mô hình gắn liền với nghề nghiệp và sở thích cá nhân của chồng lại trở thành điểm nhấn trong tổ ấm của cặp đôi.

Cách đây vài ngày, Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ một khoảnh khắc trong cuộc sống hiện tại khi dành thời gian cùng chồng ra công trường. Hình ảnh này phần nào cho thấy sự đồng hành của nàng hậu với ông xã trong công việc, đồng thời hé lộ thêm một khía cạnh gần gũi trong cuộc sống sau khi kết hôn.

Những chia sẻ giản dị của Đỗ Thị Hà về tổ ấm và đời sống hôn nhân nhận được sự yêu thích từ khán giả. Không thường xuyên công khai chuyện riêng tư, mỗi lần nàng hậu cập nhật hình ảnh bên chồng đều thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng vừa kỷ niệm 1 năm đám cưới.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss World, ghi dấu ấn với hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế. Với ngoại hình nổi bật, hình ảnh thanh lịch cùng những hoạt động trong lĩnh vực giải trí, người đẹp trở thành một trong những nàng hậu được chú ý của làng giải trí Việt.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, Đỗ Thị Hà tiếp tục phát triển công việc và duy trì sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những hoạt động liên quan đến sắc đẹp, thời trang và kinh doanh, chuyện tình cảm của nàng hậu cũng là chủ đề được khán giả quan tâm.

Tháng 10/2025, Đỗ Thị Hà kết hôn với một doanh nhân sau khoảng thời gian tìm hiểu. Đám cưới của cặp đôi nhận được sự chú ý bởi nàng hậu vốn khá kín tiếng về chuyện tình cảm trước đó. Dù được công chúng quan tâm, cô vẫn lựa chọn giữ lại phần lớn đời sống riêng tư, hạn chế chia sẻ những thông tin quá chi tiết về mối quan hệ cũng như sinh hoạt gia đình.

Sau khi về chung một nhà, Đỗ Thị Hà thỉnh thoảng cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Từ những hình ảnh đời thường đến các hoạt động đồng hành cùng ông xã, nàng hậu mang đến cái nhìn gần gũi về cuộc sống sau hôn nhân.

Vừa kỷ niệm một năm ngày cưới vào tháng 10/2026, Đỗ Thị Hà tiếp tục nhận được sự quan tâm khi chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống vợ chồng. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng, cả hai vẫn có những khoảnh khắc đồng hành trong công việc và sinh hoạt thường ngày.