Chi tiết cụm camera chưa từng có của iPhone 18 Pro Max

Hệ thống khẩu độ cơ học trên camera chính của iPhone 18 Pro đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ. Tuy nhiên, sự đột phá này cũng đi kèm với những đánh đổi không mấy dễ chịu về khả năng sửa chữa. Mới đây, nền tảng iFixit đã thực hiện bài "mổ" iPhone 18 Pro để giải mã cơ chế camera hoàn toàn mới này và đặt câu hỏi liệu người dùng sẽ phải đối mặt với mức chi phí cũng như sửa chữa thế nào nếu chẳng may một lá khẩu tí hon bên trong gặp sự cố. Ảnh: iFixit.

Hệ thống khẩu độ cơ học trên iPhone 18 Pro Max sử dụng 6 lá khẩu bằng vật liệu polymer composite siêu mỏng. Cơ chế này hoạt động dựa trên tác động từ tính để điều chỉnh đóng mở, cho phép thay đổi dải khẩu độ linh hoạt. Dù tạo nên cột mốc kỹ thuật mới cho Apple, thiết kế này gần như không thể tháo rời hay sửa chữa thủ công khi gặp sự cố. Ảnh: iFixit.

Khác với các hệ thống truyền động truyền thống, Apple ứng dụng lực từ tính để điều khiển chuyển động của cụm lá khẩu. Khi đưa nam châm lại gần, hệ thống lập tức phản ứng và chuyển động mượt mà để điều tiết lượng ánh sáng đi vào cảm biến. Tuy nhiên, việc bổ sung các chi tiết cơ học chuyển động liên tục cũng làm tăng rủi ro kẹt lá khẩu hoặc bám dầu theo thời gian. Ảnh: iFixit.

Mỗi lá khẩu có kích thước rất nhỏ với các rãnh và chốt bám nhỏ dưới 1mm. Chỉ cần một hạt bụi nhỏ hay một vết cong nhẹ cũng có thể làm đơ toàn bộ cụm ống kính, buộc người dùng phải thay mới toàn bộ cụm camera đắt đỏ. Ảnh trái: Lá khẩu đặt cạnh con ốc vít 2 mm. Ảnh phải: So sánh độ mỏng của lá khẩu với một sợi tóc người (dưới). Ảnh: iFixit.

Ống kính hỗ trợ 4 mức mở rộng khẩu độ cố định từ f/1.48 đến f/4.0. Khẩu độ f/1.48 giúp thu nhận nhiều ánh sáng hơn đáng kể trong điều kiện thiếu sáng. Tuy nhiên, do tiêu cự thực tế của điện thoại rất ngắn và cảm biến nhỏ, hiệu ứng xóa phông tự nhiên giữa các mức khẩu độ không quá biệt lập như trên các dòng máy ảnh chuyên nghiệp sử dụng ống kính lớn. Ảnh: iFixit.

Nằm ngay bên dưới hệ thống ống kính phức tạp là cảm biến hình ảnh chính có đường kính chéo chưa đầy 0,5 inch. Cụm camera này vẫn được thiết kế dạng module rời, nối với bo mạch bằng cáp. Điều này giúp việc tháo thay thế nguyên cụm diễn ra dễ dàng, dù chi phí linh kiện thay thế dự kiến sẽ tăng cao so với thế hệ trước. Ảnh: iFixit.

Để thu nhỏ hệ thống Dynamic Island, Apple đã đưa cảm biến hồng ngoại của hệ thống Face ID ẩn xuống dưới màn hình. Đây cũng là cách Samsung từng dùng để ẩn camera selfie trên các thế hệ Galaxy Z Fold4, Z Fold5 và Z Fold6. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh thu được thường bị nhiễu do mạng lưới điểm ảnh nằm phía trên. Ảnh: iFixit.

Apple chọn áp dụng công nghệ này cho Face ID bởi cảm biến này vốn chỉ cần tín hiệu đủ tốt để nhận diện, chứ không đòi hỏi phải chụp ra một bức ảnh hoàn chỉnh. Để ánh sáng xuyên qua tấm nền OLED, mật độ điểm ảnh tại vị trí này được giảm đi một nửa bằng cách loại bỏ xen kẽ các hàng điểm ảnh. Ảnh: iFixit.

Viên pin dung lượng lớn trên máy (bên trái là của iPhone 18 Pro, bên phải là Pro Max) được đặt gọn bên trong một khay kim loại cố định bằng các định vị ốc vít. Thiết kế này tiếp tục kế thừa ưu điểm giúp bảo vệ pin an toàn hơn. Lớp keo dán pin vẫn sử dụng công nghệ giải phóng bằng dòng điện hạ áp, cho phép tháo viên pin ra khỏi khay chỉ sau khoảng 90 giây kích điện. Ở trong ảnh, lớp phía dưới là tản nhiệt buồng hơi mới, với kích cỡ lớn hơn hẳn so với mẫu iPhone 17 Pro Max. Ảnh: iFixit.

Nhằm kiểm soát nhiệt độ cho vi xử lý A20 Pro, thiết bị được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi có diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần so với trước. Buồng hơi kết hợp cùng lớp vật liệu truyền nhiệt đặc biệt dạng lưới giúp dẫn nhiệt nhanh chóng ra vỏ máy, đảm bảo hiệu năng duy trì ổn định khi xử lý các tác vụ đồ họa nặng. Ảnh: iFixit.

Bo mạch chủ vẫn duy trì dạng xếp chồng hai lớp. Vi xử lý A20 Pro được chuyển ra mặt ngoài để tiếp xúc trực tiếp với hệ thống tản nhiệt, trong khi chip nhớ NAND Flash lại bị kẹp sâu vào giữa hai lớp mạch. Tùy chỉnh cấu trúc này làm tăng đáng kể độ khó cho các kỹ thuật viên khi cần khôi phục dữ liệu hoặc can thiệp sửa chữa chuyên sâu phần cứng. Ảnh: iFixit.

Thiết bị vẫn yêu cầu tháo từ phía màn hình để tiếp cận các linh kiện bên trong. Lớp gioăng keo chống nước bám rất chặt khiến phần viền nhựa mỏng quanh màn hình cực kỳ dễ nứt gãy khi thao tác. Điều này tạo ra rủi ro hư hỏng màn hình cao ngay cả đối với những tác vụ bảo dưỡng cơ bản như thay thế pin hay sửa cổng USB-C. Ảnh: iFixit.