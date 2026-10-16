Chi tiết công nghệ trên Tesla Roadster: Động cơ phản lực khí nén SpaceX và kế hoạch năm 2028

Tesla vừa chính thức giới thiệu bản thử nghiệm mới nhất của mẫu xe điện thể thao Roadster với thiết kế góc cạnh cùng nhiều giải pháp kỹ thuật chưa từng xuất hiện trên các phương tiện thương mại. Buổi trình diễn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới công nghệ nhờ sự kết hợp giữa hệ thống điều khiển điện tử hoàn toàn và công nghệ hỗ trợ lực đẩy khí nén hợp tác phát triển cùng công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Tesla Roadster thế hệ mới sở hữu thiết kế khí động học với thân xe thấp

Thiết kế khí động học và hệ thống điều khiển bằng tín hiệu điện tử

So với nguyên mẫu concept từng được công bố vào năm 2017, Tesla Roadster phiên bản mới sở hữu các đường nét góc cạnh, sắc sảo hơn nhằm tối ưu hóa tính khí động học. Ở phiên bản thử nghiệm, xe đã lược bỏ hoàn toàn gương chiếu hậu truyền thống, tuy nhiên nhà sản xuất xác nhận phiên bản thương mại phân phối tại thị trường Mỹ sẽ được bổ sung chi tiết này cùng với cụm gạt mưa tự động có khả năng tháo rời.

Thiết kế ngoại thất mẫu xe điện Tesla Roadster

Về nền tảng điều khiển, Tesla trang bị cho Roadster hệ thống cơ điện tử toàn diện bao gồm: hệ thống lái bằng dây (steer-by-wire), ga điện tử (throttle-by-wire) và phanh bằng dây (brake-by-wire) ứng dụng giải pháp công nghệ Sensify do Brembo phát triển. Cơ chế này loại bỏ các liên kết cơ học truyền thống giữa bộ điều khiển của tài xế và các bộ phận chấp hành, giúp tăng tốc độ phản hồi và độ chính xác khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Đặc biệt, xe còn được trang bị hệ thống cánh gió chủ động phía sau với khả năng linh hoạt thay đổi góc nghiêng theo thời gian thực để tùy biến lực nén thân xe (downforce). Bên cạnh đó, cụm quạt hút chủ động bố trí dưới gầm cho phép tạo ra lực nén tương đương 2G ngay cả khi phương tiện đang dừng yên tại chỗ, giúp tối đa hóa độ bám đường trước khi xuất phát.

Cánh gió phía sau có thể tự động điều chỉnh theo điều kiện vận hành

Không gian nội thất tối giản mang hơi hướng xe đua

Khoang cabin của Tesla Roadster tiếp tục trung thành với triết lý thiết kế tối giản nhưng đậm chất xe thể thao tốc độ. Không gian bên trong được bố trí hai ghế ngồi thể thao ôm sát người lái và hành khách với tông màu trắng tương phản. Bàn đạp phanh và chân ga được thiết kế dạng gắn sàn, tương tự như các mẫu xe đua chuyên dụng.

Nội thất cabin xe Tesla Roadster

Hệ thống lái sử dụng vô-lăng dạng yoke cải tiến, kết hợp cùng các lẫy chuyển chế độ bằng kim loại cao cấp. Trung tâm điều khiển là một màn hình cảm ứng đặt nghiêng về phía người lái mang giao diện chủ đạo màu đỏ Mars, kết hợp đồng bộ với một dải màn hình kỹ thuật số thanh mảnh hiển thị tốc độ đặt ngay sát chân kính chắn gió, giúp người điều khiển không bị phân tâm khi quan sát.

Nguyên lý hệ thống vòi phun khí nén hợp tác cùng SpaceX

Điểm nhấn kỹ thuật mang tính đột phá trên Roadster là hệ thống 10 vòi phun khí nén (cold-gas thruster) do Tesla hợp tác nghiên cứu cùng SpaceX. Cấu trúc bố trí của hệ thống này bao gồm 4 vòi phun tại đuôi xe để hỗ trợ lực đẩy tiến về phía trước, 4 vòi phun dưới gầm xe tạo lực nâng và 2 vòi phun ở phần mũi xe nhằm điều hướng luồng khí, tăng độ ổn định chuyển hướng.

Hệ thống phản lực này hoạt động dựa trên luồng khí nén áp suất cực cao được lưu trữ trong hai bình chứa chuyên dụng có tổng dung tích 600 lít trên xe. Nguồn khí này được hệ thống thu nạp trực tiếp từ môi trường không khí xung quanh và tự động nén nạp lại liên tục trong quá trình phương tiện vận hành.

Theo công bố từ Tesla tại buổi thử nghiệm, sự kết hợp giữa mô-men xoắn của động cơ điện, lực đẩy bổ trợ từ hệ thống vòi phun khí nén và lực nén mặt đường của quạt hút gầm giúp mẫu xe đạt khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 mph (tương đương 96 km/h) chỉ trong 0.81 giây.

Thông số các phiên bản và kế hoạch sản xuất thương mại

Mặc dù đã chứng minh tính khả thi về mặt kỹ thuật trên bản chạy thử nghiệm, Tesla xác nhận thời điểm đưa Roadster vào sản xuất thương mại đã được lùi đến năm 2028. Các thông số vận hành cơ bản khác như dung lượng bộ pin, tầm hoạt động sau mỗi lần sạc hay cấu hình chi tiết của hệ dẫn động điện hiện vẫn chưa được công bố.

Dữ liệu hệ thống cho thấy Tesla Roadster sẽ bao gồm 3 biến thể chính. Trong đó, bản Thrust với mức giá công bố 250,000 USD (khoảng 6.47 tỷ đồng) là cấu hình kỹ thuật cần thiết để đạt mốc gia tốc dưới 1 giây. Phiên bản cao nhất Rocket sẽ là dòng xe đặc biệt chỉ có 1 ghế ngồi, sở hữu cấu hình vòi phun trọn vẹn và chỉ được cung cấp thông qua hình thức thư mời cá nhân từ nhà sản xuất.