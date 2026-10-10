Chi tiết các hoạt động đặc sắc tại Thủ đô ngày 10-10
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội rực rỡ sắc màu với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, du lịch đặc sắc, cùng những màn pháo hoa lung linh tại 3 địa điểm.
Các chương trình được tổ chức phong phú, đa dạng, không chỉ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa ngàn năm, góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chi-tiet-cac-hoat-dong-dac-sac-tai-thu-do-ngay-10-10-1760432.html