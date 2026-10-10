Chi tiết các hoạt động đặc sắc tại Thủ đô ngày 10-10

Những ngày đầu tháng 10, thời tiết Hà Nội dịu mát, nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách xuống phố, chụp ảnh và tận hưởng không khí mùa thu. Từ những thảm hoa violet tại Công viên An Hòa đến khu vực Nhà thờ Lớn, nhiều địa điểm trở thành điểm hẹn của những người yêu thích lưu giữ khoảnh khắc đẹp của Thủ đô.