Chi tiết BMW M4 giá hơn 5,5 tỷ đồng vừa ra mắt chính hãng Việt Nam

BMW M4 là mẫu xe đắt nhất trong dải sản phẩm thuộc dòng M tại Việt Nam. Phiên bản trên ảnh là M4 Competition M XDrive, với kích thước dài x rộng x cao khoảng 4.801 x 1.887 x 1.398 mm, trục cơ sở 2.857 mm.

M4 là một chiếc sedan dáng coupe 2 cửa với trọng tâm thấp, tỷ lệ thân xe thể thao cùng khung gầm được phát triển dành riêng cho dòng BMW M.

Cụm đèn đặt dọc sử dụng công nghệ Adaptive LED tạo các vùng sáng trực quan đặt nép ở nắp ca pô.

Phần đuôi với cánh gió kiểu thể thao trên BMW M4.

Xe sở hữu bộ mâm 19 inch, đi cùng hệ thống phanh hiệu năng cao M và hệ thống treo thích ứng Adaptive M.

Bên trong khoang lái với gam màu xám ở cơ bản ở khu vực táp lô tạo cảm giác cơ khí. Màn hình đôi phía sau vô lăng nối với màn hiển thị thông tin hệ điều hành mới OS 8.5 cùng tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Trên dòng M, các vô lăng đều có một vạch đỏ ở hướng 12 giờ và logo M đặc trưng.

Ghế ngồi thể thao 2 tone màu xanh - vàng với logo M4 ở bệ tựa đầu.

Yên ngựa ốp trang trí nội thất sợi Carbon M.

BMW M4 Competition M xDrive sở hữu động cơ 530 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm, kết hợp hộp số M Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh M xDrive ưu tiên cầu sau. Hệ thống M Mode cùng các thiết lập Road, Sport và Track cho phép người lái tùy chỉnh chiếc xe theo từng điều kiện vận hành.

Tại Việt Nam, M4 được bán với giá 5,599 tỷ đồng. Mức giá này của BMW M4 ngang Audi RS5, Mercedes-AMG C63 S Coupe.