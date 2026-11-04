Chi tiết biểu giá bán lẻ điện mới từ ngày 1/11

Bộ Công Thương vừa ban hành biểu giá bán lẻ điện mới, áp dụng từ ngày 1/11/2026, với giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Biểu giá mới quy định mức giá cụ thể đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và các đơn vị bán lẻ điện.

Đáng chú ý, biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời thiết kế lại các ngưỡng tiêu thụ điện. Trong khi đó, giá điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được phân chia theo cấp điện áp và khung giờ sử dụng.

Giá điện sinh hoạt cao nhất 3.844 đồng/kWh

Theo biểu giá mới, điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc thay vì 6 bậc như trước đây, với mức giá tăng dần theo lượng điện tiêu thụ.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, với giá 1.901 đồng/kWh. Bậc 2 áp dụng cho lượng điện từ kWh thứ 101 đến 200, có giá 2.289 đồng/kWh.

Ở bậc 3, lượng điện tiêu thụ từ kWh thứ 201 đến 400 được tính giá 2.894 đồng/kWh. Bậc 4, từ kWh thứ 401 đến 700, có giá 3.456 đồng/kWh.

Mức giá cao nhất 3.844 đồng/kWh áp dụng cho lượng điện tiêu thụ từ kWh thứ 701 trở lên.

Như vậy, chênh lệch giữa mức giá thấp nhất và cao nhất trong biểu giá điện sinh hoạt mới là 1.943 đồng/kWh. Giá điện ở bậc cao nhất cũng gấp hơn 2 lần bậc thấp nhất.

Đáng chú ý, việc tính tiền điện vẫn thực hiện theo phương pháp lũy tiến từng phần. Theo đó, sản lượng điện thuộc bậc nào được áp dụng đơn giá của bậc đó, thay vì toàn bộ lượng điện tiêu thụ đều tính theo mức giá của bậc cao nhất.

Chẳng hạn, với hộ gia đình sử dụng 300 kWh điện trong tháng, 100 kWh đầu tiên được tính theo giá bậc 1, 100 kWh tiếp theo tính theo bậc 2 và 100 kWh còn lại tính theo bậc 3.

Theo biểu giá mới, tổng tiền điện của hộ gia đình này là 708.400 đồng, chưa bao gồm VAT.

Đối với các đơn vị bán lẻ điện nông thôn, biểu giá điện sinh hoạt cũng được chia thành 5 bậc, nhưng có mức giá thấp hơn so với giá bán lẻ điện trực tiếp cho hộ gia đình.

Cụ thể, giá điện ở bậc 1 là 1.582 đồng/kWh, bậc 2 là 1.795 đồng/kWh, bậc 3 là 2.236 đồng/kWh, bậc 4 là 2.754 đồng/kWh và bậc 5 là 3.142 đồng/kWh.

Đối với điện sử dụng cho các mục đích khác, giá bán cho đơn vị bán lẻ điện nông thôn được quy định ở mức 1.719 đồng/kWh.

Giá điện kinh doanh cao nhất hơn 5.300 đồng/kWh

Bên cạnh điện sinh hoạt, Bộ Công Thương cũng quy định biểu giá riêng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, trạm sạc xe điện và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trong đó, giá điện phục vụ sản xuất được phân chia theo 4 nhóm cấp điện áp và 3 khung giờ gồm giờ bình thường, thấp điểm và cao điểm.

Ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, giá điện giờ bình thường là 1.771 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.101 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.110 đồng/kWh.

Đối với cấp điện áp trên 35 kV đến dưới 220 kV, mức giá tương ứng lần lượt là 1.792 đồng/kWh, 1.123 đồng/kWh và 3.218 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp trên 1 kV đến 35 kV, giá điện dao động từ 1.166 đồng/kWh vào giờ thấp điểm đến 3.348 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Trong khi đó, nhóm khách hàng sử dụng điện ở cấp điện áp đến 1 kV phải trả từ 1.274 đồng/kWh đến 3.586 đồng/kWh, tùy khung giờ.

Đối với nhóm khách hàng kinh doanh, biểu giá mới phân chia thành 3 nhóm gồm cơ sở lưu trú du lịch, hoạt động sạc xe điện và các hoạt động kinh doanh khác.

Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng mức giá tương đương nhóm khách hàng sản xuất, dao động từ 1.166 đồng/kWh đến 3.586 đồng/kWh tùy cấp điện áp và thời gian sử dụng.

Đáng chú ý, hoạt động sạc xe điện có biểu giá riêng. Với cấp điện áp trên 1 kV, giá điện giờ bình thường là 2.549 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.534 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.758 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp đến 1 kV, mức giá tương ứng là 2.700 đồng/kWh, 1.620 đồng/kWh và 4.212 đồng/kWh.

Đối với các hoạt động kinh doanh khác, giá điện ở cấp điện áp trên 1 kV dao động từ 1.577 đồng/kWh vào giờ thấp điểm đến 4.924 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, khách hàng kinh doanh sử dụng điện ở cấp điện áp đến 1 kV phải trả 3.089 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.880 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 5.313 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Đây cũng là mức giá cao nhất trong các nhóm khách hàng sử dụng điện được nêu tại biểu giá mới.

Với nhóm hành chính sự nghiệp, giá bán điện cho các cơ sở khám chữa bệnh và giáo dục được quy định ở mức 1.901 đồng/kWh đối với cấp điện áp trên 1 kV và 2.030 đồng/kWh đối với cấp điện áp đến 1 kV.

Riêng hoạt động chiếu sáng công cộng và các đơn vị hành chính sự nghiệp, mức giá tương ứng là 2.095 đồng/kWh và 2.181 đồng/kWh.

Ngoài các nhóm khách hàng trên, biểu giá mới còn quy định giá bán điện đối với đơn vị bán lẻ điện tại khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại - dịch vụ và sinh hoạt, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.