Chi tiết biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ tháng 11-2026
Bộ Công Thương vừa ban hành biểu giá bán lẻ điện mới với giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Biểu giá áp dụng từ ngày 1-11-2026. Biểu giá quy định cụ thể mức giá điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp và các đơn vị bán lẻ điện.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chi-tiet-bieu-gia-ban-le-dien-ap-dung-tu-thang-11-2026-1764536.html