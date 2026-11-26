Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-QĐ-UBND quy định Bảng giá nhà, tỷ lệ, phương pháp tính nhà cũ đã qua sử dụng và cách tính lệ phí trước bạ trên địa bàn Bắc Ninh.

Quyết định này quy định về Bảng giá nhà, tỷ lệ, phương pháp tính nhà cũ đã qua sử dụng và cách tính lệ phí trước bạ trên địa bàn Bắc Ninh đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, công trình xây dựng thuộc diện phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu; đồng thời áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, cơ quan thuế và đơn vị có liên quan trong việc xác định giá trị nhà để tính lệ phí trước bạ theo quy định.

Quy định Bảng giá nhà, tỷ lệ, phương pháp tính nhà cũ đã qua sử dụng và cách tính lệ phí trước bạ trên địa bàn Bắc Ninh

1. Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Quy định tỷ lệ, phương pháp tính nhà cũ đã qua sử dụng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Đối với nhà ở thuộc các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở được lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai thì giá nhà tính lệ phí trước bạ được xác định bằng 55% x (nhân) với mức giá nhà tương ứngquy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

4. Đối với các loại nhà, công trình xây dựng chưa được quy định cụ thể đơn giá trong Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này, giá tính lệ phí trước bạ được xác định căn cứ theo Suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm gần nhất với thời điểm xác định giá tính lệ phí trước bạ (không tính hệ số điều chỉnh vùng).

5. Thời gian đã sử dụng của nhà (tuổi nhà) được tính từ năm xây dựng hoàn thành bàn giao (hoặc đưa vào sử dụng) trường hợp đối với nhà đã được ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng hoặc biên bản bàn giao nhà ở thì thời gian sử dụng được tính kể từ ngày ghi trên giấy chứng nhận hoặc biên bản bàn giao.

Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định năm hoàn thành thì người nộp thuế tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai.

Thời gian lẻ từ 06 tháng trở xuống không tính; trên 06 tháng được tính bằng 01 năm.

6. Giá nhà xây thô chưa hoàn thiện mặt ngoài được xác định bằng 45% giá nhà hoàn thiện cùng loại; đối với nhà liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài được xác định bằng 50% giá nhà hoàn thiện cùng loại; đối với biệt thự xây thô hoàn thiện mặt ngoài được xác định bằng 60% giá nhà hoàn thiện cùng loại.

7. Công trình phụ trợ (nhà để xe, nhà chứa rác): áp dụng đơn giá theo Nhà tạm tương ứng.

8. Việc xác định cấp công trình để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ được thực hiện theo quy định của pháp luật về phân cấp công trình xây dựng.

Đối với các công trình đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí (chiều cao, số tầng cao, tổng diện tíchsàn, nhịp kết cấu lớn nhất, độ sâu ngầm, số tầng ngầm) thì áp dụng tiêu chí cao nhất;

Đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo phân kỳ, cấp công trình được xác định tương ứng với giai đoạn hoàn chỉnh đưa vào sử dụng theo từng kỳ đầu tư;

9. Nhà xưởng có chiều cao và khẩu độ vượt quá mức tối đa quy định tại Mục C Phụ lục I thì áp dụng đơn giá theo mức tối đa.

Toàn văn Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-QĐ-UBND quy định Bảng giá nhà, tỷ lệ, phương pháp tính nhà cũ đã qua sử dụng và cách tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh