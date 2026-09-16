Chi tiết 4 khu vực vùng trời dành cho hoạt động UAV tại Đà Nẵng

Ngày 16/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sở hữu, sử dụng phương tiện bay, trong đó có thiết bị bay không người lái (UAV/drone/flycam).

Các khu vực được xác định theo tọa độ hệ WGS-84 (hệ tọa độ được sử dụng trên toàn thế giới). Người điều khiển phương tiện bay không người lái tại 4 khu vực này phải được cấp phép và tuân thủ các điều kiện ghi trong giấy phép.

Trong trường hợp cần thiết vì quốc phòng, an ninh hoặc bảo đảm an toàn, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng có thể hạn chế hoặc cấm tạm thời hoạt động bay tại một số khu vực đã thiết lập.

Theo quyết định, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng được giao chủ trì cấp phép, quản lý, giám sát và kiểm tra hoạt động bay.

Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Ảnh: Hồ Giáp

Công an thành phố phụ trách đăng ký phương tiện bay không người lái; phối hợp kiểm tra thiết bị, bảo đảm an toàn thông tin và bí mật nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu thử nghiệm giao hàng bằng phương tiện bay không người lái, đồng thời triển khai các hoạt động thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Các cơ quan liên quan phối hợp quản lý độ cao công trình, thị trường hàng hóa và hoạt động của các thiết bị bay thể thao; thử nghiệm phương tiện bay không người lái phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các điểm du lịch.

Thành phố yêu cầu các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay không người lái phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay, trật tự xã hội, lợi ích công cộng và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ quan quản lý.

Hình ảnh các khu vực vùng trời phục vụ hoạt động sử dụng phương tiện bay:

Khu vực 1. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng

Khu vực 2. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng

Khu vực 3. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng

Khu vực 4. Ảnh: Cổng thông tin Đà Nẵng

Ngày 16/9, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội ý nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Theo đánh giá của Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không có những diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, gây mất an toàn trong quá trình cất cánh, hạ cánh; làm gián đoạn hoạt động khai thác cảng hàng không và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ các thiết bị UAV trên địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng UAV, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu Công an các địa phương có cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, doanh nghiệp nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng, điều khiển UAV và phương tiện bay khác. Nội dung tuyên truyền cần đầy đủ, đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. Cùng với việc phổ biến pháp luật, các đơn vị phải hướng dẫn người dân cách phòng ngừa và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV, thiết bị hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, khu vực cấm sử dụng UAV, phương tiện bay khác... tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên có hoạt động sử dụng, điều khiển UAV trái phép; khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng. Công an địa phương cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; phổ biến tại nhà trường cho học sinh, sinh viên; sử dụng đa dạng các nền tảng công nghệ và mạng xã hội để chuyển tải thông tin đến từng người dân, nhất là tại các xã, phường, đặc khu nằm trong hoặc tiếp giáp khu vực cấm bay của cảng hàng không. Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng Công an cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong phát hiện, thông báo và phối hợp xử lý hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự phòng ngừa, tự quản lý và trách nhiệm cộng đồng trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Hồ Giáp