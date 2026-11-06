Chi tiết 3 nhóm giáo viên được xét bổ nhiệm lại chức danh, xếp lương theo Thông tư 93

Theo Thông tư 93 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, có hiệu lực từ ngày 30/10, ba nhóm giáo viên được xem xét bổ nhiệm lại chức danh nghề nghiệp và xếp lương tương ứng.

Đáng chú ý, trong số này có giáo viên từng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm hạng I, hạng II nhưng bị xếp vào hạng thấp hơn liền kề do địa phương giới hạn tỷ lệ cơ cấu. Với quy định mới, việc xem xét bổ nhiệm lại những trường hợp này không còn phụ thuộc vào cơ cấu hạng của chức danh.

Nhóm thứ nhất là giáo viên được bổ nhiệm ngay vào chức danh nghề nghiệp ở hạng cao trong khoảng thời gian từ ngày 3/11/2015 đến ngày 20/3/2021, sau khi được tuyển dụng, hoàn thành thời gian tập sự hoặc đạt trình độ đào tạo cao hơn nhưng chưa trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức.

Quy định cũng áp dụng với người được tuyển dụng trước ngày 3/11/2015 nhưng hoàn thành thời gian tập sự sau thời điểm này.

Cụ thể, đối với giáo viên mầm non, các trường hợp được xem xét gồm người có bằng đại học trở lên ngay khi tuyển dụng và được bổ nhiệm hạng II; giáo viên đang giữ hạng III, hạng IV sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học được bổ nhiệm hạng II.

Đối với giáo viên tiểu học, đối tượng tương tự gồm người có bằng đại học trở lên khi tuyển dụng và được bổ nhiệm hạng II; giáo viên đang giữ hạng II, hạng IV sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học được bổ nhiệm hạng II.

Với giáo viên THCS, trường hợp được xem xét là người có bằng đại học trở lên khi tuyển dụng và được bổ nhiệm hạng II. Trong khi đó, giáo viên THPT thuộc diện này là người đang giữ hạng II, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng thạc sĩ thì được bổ nhiệm hạng I.

Tuy nhiên, việc thuộc nhóm đối tượng nêu trên không đồng nghĩa giáo viên đương nhiên được bổ nhiệm lại. Người được xem xét phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể về đạo đức, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn và nhiệm vụ đã thực hiện.

Với giáo viên mầm non, ngoài các tiêu chuẩn chung, người được xem xét bổ nhiệm hạng II phải thực hiện ít nhất một nhiệm vụ thuộc mỗi nhóm nhiệm vụ theo quy định trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026. Đồng thời, giáo viên phải được đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong cả hai năm học.

Đối với giáo viên tiểu học và THCS, một trong những điều kiện đáng chú ý là phải có ít nhất 9 năm giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bên cạnh đó, giáo viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện các nhóm nhiệm vụ chuyên môn theo quy định trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, đồng thời được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong cả hai năm.

Thời gian giảng dạy theo hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở môn học hoặc cấp học có cùng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ cũng được tính vào thời gian này. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục, giáo viên chưa nhận trợ cấp một lần thì được cộng dồn. Thời gian tập sự, thử việc không được tính.

Với giáo viên THPT, người được xem xét bổ nhiệm hạng I phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định và được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026.

Các nhiệm vụ chuyên môn được tính khá đa dạng, từ tham gia biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục; làm báo cáo viên, dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng; hướng dẫn đồng nghiệp đến tham gia đánh giá ngoài, kiểm tra chuyên môn, hội thi hoặc hướng dẫn, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh.

Nhóm thứ hai là giáo viên đủ điều kiện bổ nhiệm hạng I hoặc hạng II nhưng trước đây được địa phương bổ nhiệm vào hạng thấp hơn do giới hạn tỷ lệ cơ cấu hạng.

Theo khoản 7 Điều 5, quy định áp dụng với giáo viên đã giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II hoặc tương đương trong khoảng thời gian từ ngày 20/3/2021 đến trước ngày Thông tư 93 có hiệu lực. Dù đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm vào hạng tương ứng, những người này lại được bổ nhiệm vào hạng thấp hơn liền kề do địa phương khống chế tỷ lệ cơ cấu.

Với quy định mới, các giáo viên thuộc diện này được xem xét bổ nhiệm lại vào hạng I hoặc hạng II tương ứng với cấp học đang giảng dạy. Đáng chú ý, việc bổ nhiệm không phụ thuộc vào cơ cấu hạng của chức danh nghề nghiệp.

Nhóm thứ ba là giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9/4/2026, không thuộc hai nhóm trên, đã đáp ứng điều kiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo các thông tư trước đây nhưng chưa được bổ nhiệm trước ngày Thông tư 93 có hiệu lực.

Những trường hợp này được xem xét bổ nhiệm vào hạng chức danh nhà giáo tương ứng theo quy định mới. Tương tự nhóm thứ hai, việc bổ nhiệm không phụ thuộc vào cơ cấu hạng của chức danh.

Bảng mã số chức danh nghề nghiệp và hệ số lương giáo viên: