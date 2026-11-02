Chi tiền triệu mua vi chất uống theo tư vấn trên TikTok, người phụ nữ phải 'cầu cứu' bác sĩ

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam cho biết, mới tiếp nhận một nữ bệnh nhân 42 tuổi, ở Hà Nội đến khám vì đau đầu, chóng mặt, tê bì chân tay và đề nghị được tầm soát đột quỵ. Kết quả kiểm tra cho thấy, nữ bệnh nhân không phát hiện bất thường ở tim và não. Tuy nhiên, chỉ số xét nghiệm cho thấy, nồng độ vitamin B12 tăng gấp đôi so với bình thường.

Sau thời gian hỏi chuyện, người phụ nữ mới thừa nhận, bản thân bị đau đầu nên đã lên mạng xã hội nghe tư vấn. Theo lời khuyên trên mạng, để cải thiện tình trạng thì cần phải bổ sung vi chất, rồi đã mua theo lời khuyên này. Kết quả sau 1 năm chi nhiều tiền mua vi chất uống, tình trạng đau đầu không cải thiện, thậm chí còn nặng hơn, kèm theo chóng mặt nên đã đi khám.

Bác sĩ Mạnh cho rằng, việc tự ý bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng mà không có chỉ định phù hợp có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn. Do không có nguy cơ đột quỵ, bác sĩ đã tư vấn cho người bệnh dừng các sản phẩm đang tự sử dụng để đánh giá lại tình trạng sức khỏe và hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt, vận động phù hợp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, định lượng Vitamin B12 của bệnh nhân cao hơn gấp nhiều lần chỉ số bình thường. Ảnh: BSCC.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên tự mua vitamin, vi chất hay thực phẩm chức năng chỉ vì nghe người khác chia sẻ trên mạng xã hội. Việc bổ sung cần căn cứ vào nhu cầu thực tế, tình trạng sức khỏe và tư vấn chuyên môn, thay vì mặc định cơ thể cứ mệt mỏi, đau đầu là thiếu chất.

Theo các chuyên gia, hiện nay có rất nhiều tư vấn trên mạng xã hội, các thông tin này có thể xuất phát từ người không có chuyên môn, hoặc cả những y bác sĩ được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, khi đưa thông tin lên mạng mỗi người có một mục đích khác nhau, có người đơn thuần muốn truyền tải thông điệp tốt, để nâng cao nhận thức người dân. Đa số phần còn lại là gắn với các sản phẩm, nhằm bán hàng thu về lợi nhuận.

Điều này khiến cho nhiều người dân tin tưởng, bởi tâm lý chung của người đang có bệnh là làm sao uống càng ít thuốc, chữa được bệnh càng tốt. Từ đó, họ sẵn sàng bỏ thuốc được chỉ định để chuyển sang dùng các sản phẩm khác, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. “Việc tự ý bỏ thuốc điều trị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến căn bệnh đang mắc phải, khi bệnh càng nặng thêm. Cùng với đó, bổ sung các thuốc hay TPCN không theo chỉ định sẽ tăng gánh nặng cho gan thận”, bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh khuyến cáo, người dân cần dùng thuốc theo chỉ định, tuyệt đối không nghe tư vấn trên mạng xã hội.

Theo bác sĩ Mạnh, khi đưa ra tư vấn hay kê đơn cho người bệnh, bác sĩ cũng phải dựa trên thăm khám và làm các xét nghiệm trực tiếp. Cụ thể khi kê đơn, bác sĩ phải xem xét tuổi, mức độ bệnh, bệnh nền, các thuốc người bệnh đang sử dụng và tiền sử tác dụng phụ để lựa chọn thuốc, liều lượng cũng như phương án theo dõi phù hợp.

Cùng một triệu chứng nhưng cách điều trị có thể khác nhau tùy nguyên nhân và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, người bệnh không nên tự đổi thuốc, ngừng điều trị hoặc sử dụng sản phẩm thay thế chỉ vì nghe theo lời khuyên trên mạng.

Theo đề xuất của các bác sĩ, cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt các quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là các sản phẩm đặc biệt như thuốc. Một số nhóm thuốc, trong đó có thuốc kê đơn, thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ, không được bán lẻ qua thương mại điện tử. Đồng thời nâng cao nhận thức người dân về những tác hại khi sử dụng thuốc không đúng mục đích, đặc biệt các loại thuốc mua trên mạng rất dễ gặp hàng giả, hàng kém chất lượng.