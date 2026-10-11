Chi tiền triệu mua 'sự tiện lợi'

Cuối tháng 9, Đăng Khôi (27 tuổi, phường An Phú Đông, TP.HCM) chi 5 triệu đồng để chuyển sang nhà mới. Trong đó, 4 triệu đồng dành cho dịch vụ chuyển nhà trọn gói, phần còn lại để thuê người sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp nhà mới.

Kinh doanh thời trang, Khôi thường xuyên phải quản lý trang bán hàng, tư vấn khách, đăng bài, kiểm kê kho và di chuyển nhiều nơi để xem, mua hàng. Thay vì dành nhiều ngày tự chuyển nhà, anh chọn trả tiền để người khác làm thay những công việc tốn thời gian và sức lực.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Khôi ước tính với lượng đồ hiện có, nếu tự phân loại, đóng thùng, thuê xe, vận chuyển rồi sắp xếp lại ở nhà mới, anh cần khoảng 3 ngày để hoàn thành. Tiền sử chấn thương đầu gối cũng khiến anh không muốn mạo hiểm sức khỏe với việc bê vác nặng.

Từ chuyển nhà, dọn dẹp đến xếp hàng săn sale, một số người trẻ sẵn sàng trả tiền để người khác làm thay những công việc tốn thời gian hoặc công sức. Với họ, khoản chi này không chỉ mua một dịch vụ, mà còn giúp chủ động hơn trong cách sử dụng thời gian cá nhân.

Đăng Khôi không tiếc 5 triệu đồng để chuyển nhà 'nhàn' hơn. Ảnh: NVCC.

Cây viết tài chính Dawn Cher của Channel News Asia gọi khoản tiền người tiêu dùng chấp nhận trả thêm để tiết kiệm thời gian và công sức là “convenience premium” (tạm dịch: phí cho sự tiện lợi). Khái niệm này phần nào lý giải lựa chọn của những người sẵn sàng thuê người làm thay, từ các công việc nặng nhọc đến những việc đòi hỏi phải chờ đợi.

Tùy nhu cầu, khoản tiền đổi lấy sự tiện lợi có thể giúp người dùng giảm sức lao động, tránh thời gian chờ đợi hoặc chủ động hơn trong lịch trình cá nhân. Những nhu cầu này cũng mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập cho người nhận làm các công việc thay.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trên các hội nhóm mạng xã hội, người dùng có thể tìm thấy nhiều dịch vụ nhận làm thay, từ chuyển nhà, dọn dẹp đến xếp hàng mua sắm, giữ chỗ tại các buổi hòa nhạc hoặc săn sản phẩm thời trang phiên bản giới hạn.

Trong sinh hoạt hàng ngày, khách hàng cũng có thể thuê người dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn theo giờ hoặc theo bữa, cho thú cưng ăn hay dắt chó đi dạo. Tùy loại công việc, chi phí được tính theo giờ, lượt hoặc gói dịch vụ. Mức giá cụ thể phụ thuộc vào yêu cầu và thỏa thuận giữa hai bên.

Tuy nhiên, sự tiện lợi cũng đi kèm rủi ro. Với các dịch vụ được quảng cáo trên hội nhóm mạng xã hội, người thuê có thể gặp khó khăn khi xác minh danh tính, kinh nghiệm và độ uy tín của người nhận việc. Những công việc như dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc thú cưng hay mua hộ hàng hóa cũng có thể phát sinh tranh chấp về tài sản, chất lượng sản phẩm hoặc trách nhiệm bồi thường nếu hai bên không thống nhất rõ điều kiện giao dịch từ đầu.

Thuê người làm thay việc tốn sức

Trước khi quyết định, Đăng Khôi tham khảo giá của nhiều đơn vị. Dịch vụ anh chọn không rẻ nhất, nhưng có mức giá tầm trung và nhận được nhiều đánh giá tốt. Đây là yếu tố anh đặc biệt quan tâm bởi phần lớn đồ đạc là quần áo, phụ kiện hàng hiệu có giá trị cao, cần được đóng gói và vận chuyển cẩn thận để hạn chế hư hỏng.

Một ngày trước khi chuyển nhà, nhân viên đến đóng gói toàn bộ đồ đạc tại nhà cũ. Ngày hôm sau, họ vận chuyển các thùng đồ đến nhà mới, mở thùng và thu dọn bao bì. Sau đó, Khôi thuê thêm người sắp xếp quần áo, đồ bếp và đồ trang trí vào vị trí.

Quá trình diễn ra trong hai ngày. Khôi cho rằng khoản chi này giúp anh tiết kiệm thời gian, giữ sức và tiếp tục công việc kinh doanh thay vì tự mình xử lý các khâu chuyển nhà.

Đây cũng không phải lần đầu anh trả tiền để đổi lấy sự thuận tiện. Những lần chuyển nhà trước, khi đồ đạc còn ít, Khôi từng chi khoảng 1,5 triệu đồng cho dịch vụ trọn gói.

Một số bạn bè cho rằng bỏ 5 triệu đồng cho việc chuyển nhà là khá lãng phí và khuyên anh có thể chia nhỏ công việc.

“Họ hỏi tôi tại sao không chia nhỏ việc ra làm, cùng lắm một tuần là xong. Nhưng tôi nghĩ tiền mình làm ra là để phục vụ bản thân. Những khoản giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đỡ vất vả hơn, tôi không tiếc, đặc biệt khi liên quan đến sức khỏe”, Khôi nói.

Không chỉ thuê người làm thay những công việc tốn sức, một bộ phận người trẻ còn sẵn sàng trả tiền để bỏ qua thời gian chờ đợi và những bất tiện nhỏ trong cuộc sống.

Không muốn chen lấn săn sale, Thuý Vi trả tiền người khác xếp hàng. Ảnh: NVCC.

Là một tín đồ mua sắm, Thúy Vi (26 tuổi, phường Tân Định, TP.HCM) thường theo dõi các đợt giảm giá của những thương hiệu thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm yêu thích. Tuy nhiên, công việc văn phòng không cho phép cô đứng chờ hàng tiếng đồng hồ trước cửa hàng trong giờ hành chính. Vi cũng ngại cảnh chen lấn giữa thời tiết nắng nóng tại TP.HCM.

Để giải quyết những bất tiện này, Vi trả 50.000-100.000 đồng mỗi lượt thuê người xếp hàng săn sale. Cô tình cờ biết đến dịch vụ qua một hội nhóm mua sắm trên mạng xã hội.

Sau khi liên hệ, Vi được yêu cầu đặt cọc trước 50% giá trị sản phẩm và thanh toán toàn bộ tiền công xếp hàng. “Tuy có rủi ro mất cọc hoặc nhận sản phẩm méo, hỏng, trầy xước về tay, tôi vẫn chấp nhận sử dụng dịch vụ này. 50.000-100.000 đồng để đổi lấy một buổi làm việc là chi phí hợp lý”, Vi nói.

Sau lần đầu sử dụng dịch vụ thành công hồi năm ngoái, nữ nhân viên văn phòng tiếp tục liên hệ để đặt hàng. Thúy Vi nhẩm tính đã mua hơn 10 sản phẩm trong các đợt giảm giá của 3 thương hiệu khác nhau qua người xếp hàng trên.

Không chỉ thuê người săn sale, Vi còn sử dụng dịch vụ xếp hàng tại concert vào tháng 9/2025. Cô cho biết đã trả 150.000 đồng, bao gồm tiền tip, cho một người trong hội nhóm mua bán, trao đổi vé đêm nhạc. Người này xếp hàng từ sáng sớm, chờ đến lượt vào cổng check-in thay cô.

Do sử dụng vé khu vực đứng, không có vị trí cố định, Vi muốn vào cổng sớm để tìm chỗ quan sát sân khấu thuận lợi. Thay vì dành cả ngày chờ đợi trong điều kiện thời tiết thất thường, cô tranh thủ thời gian để trang điểm và chuẩn bị trang phục.

“Tôi hài lòng với việc chi tiền để mua lại thời gian và sự thuận tiện cho bản thân”, Vi nói với Tri Thức - Znews.

Bán công sức kiếm thêm thu nhập

Nếu Khôi và Vi trả tiền để tiết kiệm thời gian, công sức, thì ở chiều ngược lại, nhu cầu này cũng tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập cho những người nhận làm thay. Phương Trang (20 tuổi, phường Bình Trưng, TP.HCM), hiện là sinh viên đại học, xem dịch vụ xếp hàng mua sắm hộ là một công việc làm thêm trong những đợt giảm giá cao điểm.

Cô chia sẻ thường xuyên “nằm vùng” trong các hội nhóm săn sale trên mạng xã hội. Ở dưới các bài đăng giới thiệu chương trình giảm giá của những local brand (thương hiệu nội địa) nổi tiếng, Trang để lại bình luận giới thiệu dịch vụ mà mình cung cấp.

Từ đó, khách hàng có nhu cầu sẽ nhắn tin trực tiếp, hỏi giá và đề xuất sử dụng dịch vụ. Để tối ưu công sức xếp hàng, chờ đợi, thậm chí tranh giành sản phẩm, Phương Trang nhận nhiều đơn nhất có thể, lên đến 10 yêu cầu, mỗi buổi.

Cô tranh thủ nhặt thêm các mẫu bán chạy dù không nhận được yêu cầu, sau đó tự bán lại chênh giá trên trang cá nhân. Theo cô, khi sản phẩm không còn nằm trên kệ, người tiêu dùng tất yếu tìm đến nguồn thứ cấp.

Vi đi làm vẫn săn được túi nhờ người xếp hàng hộ. Ảnh: NVCC.

“Phương án này tương đối rủi ro. Tôi có khả năng phải ‘ôm hàng’ dư nếu không bán được. Song, cùng một công xếp hàng, tôi muốn kiếm thêm một chút”, Trang nói.

Với những mặt hàng mà khách đặt trước nhưng đã bán hết, cô chủ động giới thiệu các mẫu tự ý lấy thêm, thuyết phục các tín đồ mua sắm thay đổi quyết định. Nếu khách không đồng ý, Phương Trang chủ động hoàn trả toàn bộ tiền cọc.

Dù các tiệm thường mở cửa lúc 9h, cô phải ra khỏi nhà từ 6h, giữ những vị trí đầu tiên, cố gắng lấy được toàn bộ sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Mỗi buổi săn sale như vậy thường kéo dài 5-6 tiếng, gần bằng một ngày làm việc tại văn phòng.

Trong những mùa giảm giá cao điểm, Trang có thể kiếm khoảng 3 triệu đồng từ công việc này. Số tiền đến từ 3-5 buổi xếp hàng và chờ đợi. Cô thường canh những phiên giảm giá ngoài giờ học, nhận yêu cầu rồi đi làm.

Tuy nhiên, công việc này mang tính thời vụ, chủ yếu tập trung vào những đợt giảm giá lớn. Theo Trang, trong năm, cô thường chỉ có thể cung cấp dịch vụ vào hai mùa cao điểm là xả hàng hè và giảm giá cuối năm. Với những đợt khuyến mãi ít cạnh tranh, nhu cầu thuê người xếp hàng có thể thấp hơn.