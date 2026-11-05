Chi tiền mua công nghệ tự lái, chủ xe Tesla ở Hàn Quốc vẫn 'bất lực'

Theo InsideEVs, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Hàn Quốc đang lên tiếng phản đối, yêu cầu câu trả lời và trách nhiệm giải trình của Tesla về tính năng tự lái Full Self-Driving (FSD).

Theo đó, chỉ khoảng 20% số xe Tesla tại Hàn Quốc thực sự đủ điều kiện kích hoạt phần mềm FSD, trong khi số lượng lớn chủ xe còn lại đã chi tiền để mua gói công nghệ này nhưng không thể sử dụng.

Dù tính năng FSD của Tesla chuẩn bị "mừng sinh nhật" 10 tuổi vào tháng tới, trải nghiệm của người dùng nhìn chung vẫn còn khá dở dang.

Gần 4 năm trong khoảng thời gian trên, FSD được nhắc đến như một sản phẩm beta chính thức. Khoảng 2 năm trong số đó, FSD có thêm hậu tố Supervised tức hệ thống tự lái dưới sự giám sát của người dùng.

Dù được giới thiệu dưới bất kỳ tên gọi nào, FSD về mặt kỹ thuật vẫn không thể giúp xe điện Tesla tự hành hoàn toàn.

Hãng tin Reuters cho hay nguyên nhân chỉ khoảng 20% xe điện Tesla ở Hàn Quốc đủ điều kiện kích hoạt FSD nằm ở địa chỉ lắp ráp.

Nhóm xe Tesla có thể kích hoạt FSD là sản phẩm xuất xưởng từ Gigafactory của Tesla ở Mỹ - nơi chúng ngay từ đầu đã phải đáp ứng Tiêu chuẩn An toàn phương tiện cơ giới liên bang Mỹ (FMVSS). Một hiệp định thương mại với Mỹ đồng thời cho phép các tiêu chuẩn FMVSS được chấp nhận để dễ dàng nhập khẩu vào Hàn Quốc mà không cần sửa đổi gì thêm.

Phần lớn lượng xe điện Tesla còn lại được nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi hiện chưa có hiệp định hoặc chứng nhận an toàn bổ sung nào cho hệ thống FSD.

Từ năm 2023, Tesla đã nhập khẩu vào Hàn Quốc khoảng 170.000 xe điện xuất xưởng từ nhà máy Gigafactory Thượng Hải. Hãng tin Reuters cho biết thêm trong năm ngoái, có khoảng 99% xe điện Tesla nhập khẩu vào Hàn Quốc có nguồn gốc từ Trung Quốc, do vậy không đủ điều kiện kích hoạt FSD.

Một đơn khiếu nại do tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc gửi lên Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (KFTC) cáo buộc Tesla vẫn thu tiền gói FSD của khách hàng nước này trong hơn 3 năm qua, dù chủ xe không thể sử dụng do rào cản pháp lý.

Điều này đồng nghĩa chủ xe điện Tesla ở Hàn Quốc phải chi số tiền tương đương 6.800 USD cho tính năng tự lái, nhưng thực tế lại "bất lực" không thể bật lên để sử dụng.

Một số người dùng xe điện Tesla tại xứ sở kim chi chọn cách kích hoạt FSD thông qua hình thức jailbreak phương tiện. Tuy nhiên việc này được xác định là lách quy định an toàn, có thể khiến chủ xe đối mặt mức phạt tiền 15.000 USD hoặc thậm chí án tù.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn sau thất bại pháp lý gần đây của hàng chục chủ xe Tesla, khi đơn kiện của họ bị tòa án Hàn Quốc bác bỏ ngay tuần trước.

Theo phán quyết từ Tòa án Quận trung tâm Seoul, về mặt lý thuyết, Tesla không vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với 88 chủ xe từng yêu cầu hoàn tiền toàn bộ thông qua vụ kiện hồi năm 2024.

Theo tờ South China Morning Post, tòa án thừa nhận việc Tesla cung cấp các tính năng đã hứa của FSD phụ thuộc vào những tiến bộ kỹ thuật nhất định và sự phê duyệt của cơ quan quản lý. Đây là những nội dung mà người mua đã biết là có thể "mất một khoảng thời gian đáng kể mới thành hiện thực". Khi những điều kiện nói trên chưa thể đáp ứng, tòa án cho rằng Tesla không có lỗi.

Đơn khiếu nại mới nhất tại Hàn Quốc đặt ra thêm nhiều nghi vấn về cách Tesla quảng cáo sản phẩm tới người tiêu dùng, và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc không phải là bên đầu tiên làm điều này.

KFTC xác nhận với Reuters rằng cơ quan này đã mở một cuộc điều tra về hoạt động quảng cáo của Tesla hồi đầu năm nay, tuy nhiên từ chối bình luận thêm. Về phần mình, Tesla cũng không phản hồi yêu cầu bình luận từ truyền thông.