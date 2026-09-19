Chi tiền gom cổ phiếu Freco Việt Nam (TAB), Chứng khoán Thành Công (TCI) báo lợi nhuận bán niên sụt giảm

Giao dịch mua gom cổ phiếu và biến động sở hữu tại Freco Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu gửi cơ quan quản lý, qua đó chính thức xác lập vị thế cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Freco Việt Nam. Cụ thể vào ngày 18/09/2026, tổ chức này đã thực hiện mua vào 715.000 cổ phiếu TAB. Giao dịch thành công giúp công ty chứng khoán nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 185.000 đơn vị lên mức 900.000 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng tăng mạnh từ 2,84% lên mức 13,84% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần Freco Việt Nam cũng ghi nhận sự rút lui của một cá nhân. Theo báo cáo giao dịch chi tiết, ông Lê Tuấn Tài đã bán ra 148.300 cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 11/08/2026 và tiếp tục bán thêm 178.400 cổ phiếu trong phiên 28/08/2026. Chuỗi giao dịch liên tiếp này khiến lượng cổ phiếu ông Tài nắm giữ giảm từ 580.000 đơn vị xuống còn 222.100 đơn vị. Tỷ lệ sở hữu của cá nhân này giảm tương ứng từ 8,92% xuống còn 3,42% và chính thức không còn tư cách cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Freco Việt Nam hiện là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, chủ yếu tập trung vào mảng vận tải đường bộ. Đơn vị này cũng khai thác các dịch vụ kho bãi cùng nhiều loại hình dịch vụ liên kết khác nằm trong chuỗi cung ứng logistics nội địa.

Áp lực chi phí kéo lùi lợi nhuận và biến động tài sản bán niên

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã qua soát xét của Chứng khoán Thành Công bộc lộ áp lực lớn từ chi phí vận hành. Trong sáu tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 132 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Dù nguồn thu cốt lõi duy trì đà tăng trưởng, chi phí hoạt động trong kỳ lại phình to gấp hơn ba lần, vọt lên mức 67 tỷ đồng và trực tiếp ăn mòn biên lợi nhuận.

Điểm sáng hiếm hoi trong kỳ báo cáo đến từ doanh thu hoạt động tài chính khi chỉ tiêu này bứt phá mạnh mẽ từ mức 250 triệu đồng lên hơn 38 tỷ đồng. Dù vậy, khi tổng hợp các nguồn thu và trừ đi mọi khoản chi phí, công ty chỉ ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 39 tỷ đồng, thấp hơn 5 tỷ đồng so với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2025.

Về quy mô tài chính, tính đến thời điểm 30/06/2026, tổng tài sản của công ty chứng khoán này neo ở mức hơn 1.400 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Thống kê chi tiết các khoản mục tài sản cho thấy danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, các khoản cho vay ghi nhận mức 580 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền đạt xấp xỉ 400 tỷ đồng. Ngoài ra, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt hơn 270 tỷ đồng. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cùng thời điểm giảm khoảng 500 tỷ đồng, lùi về mức 1.093 tỷ đồng, trong đó các khoản vay nợ ngắn hạn duy trì ở mức gần 890 tỷ đồng.