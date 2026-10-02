Theo Chỉ thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) sẽ được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hình thành “Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc” với chuỗi hoạt động diễn ra tại cộng đồng dân cư, thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường và trên phạm vi cả nước.

Đây là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Chỉ thị về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh minh họa

Lấy người dân làm trung tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, vui tươi, thiết thực, trong đó lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng. Các địa phương cần phát huy vai trò của cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín và doanh nghiệp; đồng thời khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Các hoạt động tập trung vào liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực; trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống; trò chơi dân gian, thể thao dân tộc; thực hành, truyền dạy di sản; giới thiệu sản phẩm văn hóa, làng nghề, nghề thủ công truyền thống; giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc và các thế hệ.

Các bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo được khai thác hiệu quả để tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm. Chú trọng tổ chức lưu động phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới kiều bào và bạn bè quốc tế.

Mỗi địa phương lựa chọn ít nhất một sản phẩm, hoạt động văn hóa tiêu biểu

Mỗi tỉnh, thành phố và xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì sau Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Các địa phương có thể lựa chọn lễ hội truyền thống, không gian ẩm thực, làng nghề, di tích, tuyến phố đi bộ và các sản phẩm văn hóa đặc trưng để quảng bá, đồng thời lựa chọn những mô hình sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng trong các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa Bản đồ số văn hóa Việt Nam vào hoạt động

Thủ tướng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu các câu chuyện văn hóa đặc sắc tới người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026, phục vụ đăng tải thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện và các hoạt động hưởng ứng trên cả nước.

Bộ cũng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng tâm; phát động sáng tác văn học, nghệ thuật và lựa chọn, quảng bá những sản phẩm có khả năng trở thành thương hiệu văn hóa thường niên. Kết quả thực hiện Chỉ thị phải được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/12/2026.

Tăng cường hoạt động tại cơ sở, bảo đảm an toàn và hiệu quả

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm; tạo điều kiện để người dân trực tiếp đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.

Các địa phương phải bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan và thương mại hóa quá mức các giá trị di sản. Kết quả tổ chức được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí: mức độ tiếp cận; mức độ tham gia, sáng tạo; chất lượng thụ hưởng; giá trị được duy trì; hiệu quả quản lý, quản trị. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12/2026.

Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bảo đảm chất lượng, trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm và có sức lan tỏa; báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian và nghệ thuật truyền thống vào hoạt động phù hợp với từng lứa tuổi. Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức các hoạt động tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Trung tâm văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản Việt Nam.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động, chú trọng địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị hướng dẫn tổ chức đồng loạt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vào 18/11/2026, tiếp tục các hoạt động liên tục đến 24/11/2026, gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự và sản phẩm truyền thông số về các hoạt động. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và người dân được khuyến khích tích cực tham gia, trong đó đề nghị miễn, giảm phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Việc tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tạo không khí văn hóa sôi nổi, tăng cường giao lưu cộng đồng, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa, đồng thời gắn văn hóa với du lịch, công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.