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Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực; công tác cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, thời gian giải quyết hồ sơ từng bước được rút ngắn, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai. Tuy nhiên, việc rà soát, xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền còn chậm; công tác xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng, diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất tại một số địa phương chưa đầy đủ, chính xác. Công tác cập nhật, chuẩn hóa, bổ sung và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai chưa được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, dẫn đến tình trạng số liệu giữa hồ sơ địa chính, hiện trạng sử dụng đất và cơ sở dữ liệu đất đai tại một số nơi chưa thống nhất. Theo thống kê ban đầu đến nay, toàn tỉnh vẫn còn khoảng trên 19 nghìn trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền và chưa được cấp Giấy chứng nhận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và là nguyên nhân phát sinh các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai.

Để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế nêu trên; bảo đảm cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai chính xác, đồng bộ, thống nhất; tập trung xử lý dứt điểm và đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của Luật Đất đai năm 2024, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành có nội dung về cấp Giấy chứng nhận và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm tổ chức rà soát cụ thể đến từng thửa đất đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền đến từng địa bàn thôn, tổ dân phố. Việc rà soát phải xác định đầy đủ, chính xác các thông tin: Số thửa, tờ bản đồ, vị trí, ranh giới, diện tích, loại đất, nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm giao đất, thời điểm sử dụng, quá trình sử dụng, hiện trạng sử dụng, tài sản gắn liền với đất, tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, sự phù hợp với quy hoạch và các thông tin pháp lý có liên quan. Kết quả rà soát phải được đối chiếu giữa hồ sơ địa chính, bản đồ, cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ giao đất, giấy tờ do người sử dụng đất cung cấp, hiện trạng sử dụng đất và các nguồn thông tin hợp pháp khác, bảo đảm xác định đúng thực tế từng thửa đất.

b) Việc giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận phải gắn với việc chỉnh lý, cập nhật, chuẩn hóa thông tin thửa đất trong hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định, bảo đảm không làm phát sinh điều kiện, thủ tục ngoài quy định của pháp luật đất đai. Trường hợp phát hiện thông tin giữa hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu và thực tế sử dụng đất không thống nhất thì phải xác minh, làm rõ và thực hiện chỉnh lý, cập nhật theo đúng quy định; không để tình trạng số liệu báo cáo khác với số liệu trong cơ sở dữ liệu và thực tế quản lý, sử dụng đất.

c) Trên cơ sở kết quả rà soát và dữ liệu đã được kiểm tra, chuẩn hóa, phân loại cụ thể:

- Nhóm đủ điều kiện: Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chứng minh và giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 và quy định pháp luật có liên quan; hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

- Nhóm chưa đủ điều kiện nhưng có khả năng xử lý: Xác định rõ nguyên nhân, nội dung vướng mắc, trách nhiệm và xây dựng phương án, lộ trình xử lý cụ thể; hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

- Nhóm không đủ điều kiện: Xác định rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân, thông báo, giải thích đầy đủ, cụ thể thông tin cho người sử dụng đất biết và thực hiện theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, phân công, phân nhiệm cụ thể, để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu, trong đó có các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền và chưa được cấp Giấy chứng nhận. Nội dung kế hoạch phải tuân thủ, chấp hành đúng nguyên tắc “6 rõ”, “1 xuyên suốt” theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/7/2026; hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

b) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc rà soát, phân loại, giải quyết cấp Giấy chứng nhận, cập nhật dữ liệu đất đai đến từng thửa đất, từng trường hợp cụ thể; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả công tác cấp Giấy chứng nhận và đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp chỉ đạo, giải quyết tiếp theo liên quan đến quản lý Nhà nước về công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026.

c) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong việc khai thác, đối chiếu, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai và xác định việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, gắn với toàn bộ quá trình rà soát và giải quyết hồ sơ được cấp Giấy chứng nhận; hoàn thành trước ngày 15/4/2027.

d) Chủ trì rà soát, tổng hợp những bất cập, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật về đất đai để kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người sử dụng đất; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn quy trình, định mức và tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ cho các xã, phường có nguồn thu từ tiền sử dụng đất không đủ để thực hiện công tác đo đạc địa chính, lập phương án sử dụng đất, chỉnh lý, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

5. Sở Xây dựng phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn và xử lý các trường hợp vướng mắc liên quan về quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh phục vụ việc rà soát, phân loại và giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.

6. Thuế tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, phối hợp, xác định, cung cấp thông tin về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, đảm bảo nhanh, chính xác, hiệu quả, kịp thời phục vụ giải quyết thủ tục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

7. Thanh tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kế hoạch thanh tra được ban hành, thực hiện thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất và việc tổ chức rà soát, cấp Giấy chứng nhận; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh giao thì tiến hành thanh tra theo quy định. Kết quả thanh tra, kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

8. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự tại các địa bàn có diễn biến phức tạp liên quan đến đất đai; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hoặc tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác thực, đối soát qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cập nhật, làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động, tích cực tham gia giám sát, phát hiện và chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

10. Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai để tổ chức, cá nhân và nhân dân chấp hành thực hiện nghiêm túc.

11. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã, phường, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

12. Chế độ báo cáo và trách nhiệm thực hiện

a) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, phát sinh vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh liên quan về kết quả, tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

Toàn văn Chỉ thị số 15/CT-UBND.