Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên Bùi Hùng Thiện (thứ 2, trái sang) trực tiếp kiểm tra công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ảnh: TTXVN phát

Gieo hành động từ tư tưởng Hồ Chí Minh

Đưa Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" đi vào cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng xác định việc học Bác tuyệt đối không dừng lại ở nhận thức hay khẩu hiệu, mà phải trở thành động lực nội sinh, đi sâu vào từng nếp nghĩ, cách làm.

Bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị, toàn thành phố tập trung gắn việc học tập, làm theo Bác với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Với bản lĩnh "nói đi đôi với làm", dám nghĩ, dám làm và trọng nghĩa tình của người Hải Phòng, quan điểm "dân là gốc" được cụ thể hóa thành những cơ chế, chính sách đột phá như tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời giải quyết thấu đáo những bức xúc, kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở. Qua đó, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng Đảng bộ thành phố thật sự "là đạo đức, là văn minh", xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "vừa hồng", "vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu phát triển bứt tốc của thành phố trong giai đoạn mới.

Biểu hiện sinh động cho tinh thần học Bác bằng những việc làm thiết thực tại cơ sở ở Hải Phòng chính là mô hình "Chính quyền thân thiện" đang được triển khai hiệu quả tại phường Thủy Nguyên. Qua 1 năm thực hiện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Đảng ủy phường, mô hình đã đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng trọng dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân phường Thủy Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trong năm 2026 và tầm nhìn giai đoạn 2026 - 2030, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn và gắn chặt trách nhiệm người đứng đầu. Mọi thủ tục hành chính, quy trình, thời hạn giải quyết đều được niêm yết công khai, minh bạch. Các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cùng hoạt động tiếp công dân, đối thoại trực tiếp được duy trì thường xuyên nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và phát huy quyền giám sát của người dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên, không gian làm việc được đầu tư đồng bộ, hiện đại với hệ thống lấy số tự động, máy tính, máy scan, camera giám sát, thiết bị đánh giá mức độ hài lòng và khu vực ưu tiên dành riêng cho người yếu thế. 100% cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc đeo thẻ, mặc trang phục quy định, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hành phương châm "4 xin, 4 luôn, 5 không", không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà hay sách nhiễu người dân.

Cán bộ phường Thủy Nguyên trao thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ về phương châm hành động này, Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên Bùi Hùng Thiện cho biết: Học tập và làm theo Bác với người Hải Phòng là phải làm thực chất, làm đến nơi đến chốn. Phường Thủy Nguyên xác định xây dựng chính quyền thân thiện là xây dựng đội ngũ cán bộ đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết công việc. Khi chính quyền thực sự tôn trọng, lắng nghe và tận tâm phục vụ, niềm tin của nhân dân sẽ trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất để địa phương phát triển.

Sự tận tâm ấy được cụ thể hóa qua những mô hình giàu tính nhân văn. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên Bùi Hải Đường chia sẻ, duy trì mô hình "Giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày" vào thứ Ba hằng tuần, Trung tâm đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả ngay trong ngày 3.284 hồ sơ (gồm 952 hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, xác nhận tình trạng độc thân và 2.332 hồ sơ chứng thực). Với mô hình "Thực hiện thủ tục hành chính lưu động tại hộ gia đình", cán bộ phường đã trực tiếp đến tận nhà giải quyết thủ tục cho 52 trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật và công dân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đi lại. Cùng với mô hình "Nụ cười công sở", chính quyền phường đã trao 48 giấy chứng nhận kết hôn kèm thư chúc mừng; gửi 195 thư chúc mừng tới các gia đình đón trẻ mới sinh khi đăng ký khai sinh và gửi 112 thư chia buồn tới các gia đình có người thân từ trần.

Ông Bùi Huy Thành (trú tại Tổ dân phố Hoa Động 5, phường Thủy Nguyên), một người dân vừa trải nghiệm dịch vụ hành chính công tại địa phương, bày tỏ, bây giờ đi làm thủ tục hành chính thoải mái và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Mọi quy trình đều công khai, rõ ràng, cán bộ hướng dẫn cặn kẽ, giải quyết nhanh gọn nên người dân rất hài lòng và tin tưởng. Những đổi mới thiết thực này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức mà còn tạo nên sự gắn kết, đồng thuận rất cao ở cơ sở.

Thước đo sự tận tâm từ chuyển đổi số và cải cách hành chính

Nếu thái độ phục vụ chuẩn mực tạo nên thiện cảm ban đầu thì hiệu quả chuyển đổi số lại khẳng định năng lực điều hành của phường Thủy Nguyên. Tính đến tháng 11/2026, toàn phường đã tiếp nhận 26.007 hồ sơ hành chính gồm 6.676 hồ sơ thuộc dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 19.331 hồ sơ trực tuyến một phần, đồng thời tích hợp đủ 43/43 thủ tục hành chính có thanh toán trực tuyến đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để thu hẹp khoảng cách kỹ năng số cho người dân, phường huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể trực tiếp hướng dẫn kê khai điện tử. Đồng thời, mô hình "Trung tâm Phục vụ hành chính công lưu động" đã tổ chức 11 buổi xuống tận các tổ dân phố, tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận 342 lượt công dân giải quyết các thủ tục đất đai, hộ tịch, chứng thực, công an, bảo hiểm và tích hợp sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Mạng lưới số tại cơ sở tiếp tục được củng cố qua mô hình "Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại các Tổ dân phố" với 6 hội nghị tập huấn tại 6 điểm Nhà văn hóa tổ dân phố cho đội ngũ Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các chi, đoàn hội và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng của toàn bộ 28 tổ dân phố trên địa bàn, qua đó trực tiếp hỗ trợ người dân nộp thành công nhiều hồ sơ trực tuyến ngay tại khu dân cư.

Đặc biệt, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế được thể hiện rõ nét qua mô hình "Luồng xanh". Phối hợp với Phòng Kinh tế phường, mô hình đã đơn giản hóa quy trình, cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với các thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh), tiếp nhận và giải quyết thông suốt 1.247 hồ sơ. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường còn phối hợp với Trung tâm Y tế Thủy Nguyên và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên triển khai đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh ngay tại bệnh viện, bước đầu thực hiện thành công cho 1 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thủy Nguyên.

Nhận tận tay giấy khai sinh cùng tấm thư chúc mừng gia đình đón chào thành viên mới của Ủy ban nhân dân phường ngay tại bệnh viện, anh Lê Văn Long bố của bé Lê Đăng Khoa (trú tại Tổ dân phố Dương Quan 4, phường Thủy Nguyên) chia sẻ: "Vợ chồng tôi thực sự bất ngờ và hạnh phúc khi không cần phải đi lại nhiều lần mà vẫn hoàn tất thủ tục khai sinh cho con ngay tại nơi bé Lê Đăng Khoa chào đời. Cầm trên tay tấm thư chúc mừng trang trọng, ấm áp của chính quyền địa phương, gia đình tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, đồng hành rất gần gũi và nhân văn của cán bộ phường dành cho người dân".

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, trao Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Chị Nguyễn Thị Hồng, một chủ hộ kinh doanh tại phường Thủy Nguyên chia sẻ, khi làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, chị rất ấn tượng vì thời gian xử lý được cắt giảm một nửa nhờ cơ chế 'Luồng xanh'. Cán bộ hướng dẫn kê khai và thanh toán trực tuyến rất nhanh gọn, minh bạch, giúp người dân yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Những chuyển động tích cực từ cơ sở như tại phường Thủy Nguyên chính là bức tranh thu nhỏ sinh động cho nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ, đồng bộ trên toàn thành phố Hải Phòng. Nhằm hiện thực hóa phương châm "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ", Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định và thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, công tác cải cách hành chính của thành phố được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hiện, 100% thủ tục hành chính được công bố, cập nhật và công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm tổ chức thực hiện thông suốt, kịp thời và đúng quy định tại 115 Trung tâm Phục vụ hành chính công (gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và 114 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã).

Từ chủ trương, công tác điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố đến những mô hình hiệu quả tại cơ sở, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang thấm sâu vào từng nếp nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Bằng bản lĩnh tiên phong, trọng nghĩa tình cùng nền hành chính tận tâm phục vụ, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế thành phố anh hùng, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm đích đến cho mọi đổi mới.