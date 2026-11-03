Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư và giải phóng

mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng

tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng,

đoạn qua tỉnh Cao Bằng

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Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Theo phạm vi đang triển khai, đoạn qua tỉnh Cao Bằng dài khoảng 29,08 km (21,84 km tuyến chính và 7,24 km tuyến nối), diện tích dự kiến thu hồi hơn 256,9 ha. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ Dự án.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Dự án; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3964/KH-UBND ngày 14/10/2026 và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư Dự án thành phần 2. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm; công tác bàn giao mốc giới, đo đạc, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp tháo gỡ vướng mắc chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi thời gian còn rất ngắn, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất để bảo đảm tiến độ Dự án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan xác định giải phóng mặt bằng Dự án là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; phát huy trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng pháp luật, hiệu quả, gắn với Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

1. Mục tiêu, nguyên tắc và phương thức thực hiện

Bảo đảm bàn giao tối thiểu 20 km mặt bằng đủ điều kiện thuộc tuyến chính trước ngày 25/11/2026; xác định rõ các đoạn tuyến ưu tiên, chiều dài, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng thuộc phạm vi Dự án trên địa bàn tỉnh trước thời điểm dự kiến khởi công ngày 19/12/2026; ưu tiên khu vực dự kiến tổ chức lễ khởi công tại Km80+400, xã Canh Tân; phường Tân Giang phấn đấu bàn giao khoảng 5 km trước ngày 25/11/2026. Các mục tiêu tiến độ phải được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, điều kiện pháp lý và phạm vi giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền xác định.

Hình mô phỏng Dự án đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Tổ chức thực hiện đồng thời, gối đầu, cuốn chiếu theo từng đoạn tuyến và địa bàn; đủ điều kiện đến đâu hoàn thành, bàn giao đến đó, không chờ hoàn thành toàn tuyến. Mỗi đoạn tuyến phải xác định rõ khối lượng, tình trạng hồ sơ, vướng mắc, đơn vị chủ trì, thời hạn và kết quả bàn giao có xác nhận.

Tuân thủ nghiêm quy định hiện hành về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, lâm nghiệp, đầu tư và các lĩnh vực có liên quan; thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nhất là đối với thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ; phát huy công tác dân vận, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất thu hồi; quan tâm ổn định đời sống, sinh kế, tái định cư.

Công tác vận động tạo đồng thuận không thay thế trách nhiệm giải quyết thủ tục, chính sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quản lý chặt chẽ kinh phí, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Không vì yêu cầu tiến độ mà bỏ qua điều kiện, trình tự, thủ tục hoặc áp dụng biện pháp hành chính trái pháp luật; các mốc tiến độ trong Chỉ thị là mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo, được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, điều kiện pháp lý và phạm vi giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền xác định, không thay thế thời hạn bắt buộc đối với từng hồ sơ.

2. Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức đợt cao điểm giải phóng mặt bằng, phát huy kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa và công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); chỉ đạo triển khai quyết liệt Kế hoạch số 3964/KH-UBND; kịp thời rà soát, điều chỉnh tiến độ và phân công trách nhiệm phù hợp yêu cầu thực tế, bảo đảm các mốc tiến độ nêu tại mục 1. Phân công một đầu mối chủ trì cho từng việc, quy định rõ đơn vị phối hợp, thời hạn, sản phẩm và chế độ kiểm tra; không giao việc chung chung, không để đùn đẩy trách nhiệm.

- Tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về mốc giới, số liệu đo đạc, hồ sơ đất đai, nguồn gốc đất, hiện trạng rừng, bồi thường, tái định cư, bãi đổ thải, di dời hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành bàn giao mốc giải phóng mặt bằng trước ngày 03/11/2026 và kiểm đếm các trường hợp đủ điều kiện thuộc các đoạn tuyến ưu tiên trước ngày 05/11/2026. Cơ quan chuyên môn được hỏi ý kiến phải trả lời rõ căn cứ, phương án xử lý và thời hạn; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, không để địa phương tự xử lý.

- Chỉ đạo rà soát nhu cầu tái định cư đến từng hộ; tận dụng quỹ đất tái định cư hiện có, chủ động chuẩn bị quỹ đất, kinh phí và phương án phù hợp quy định, điều kiện thực tế; xem xét phương án tái định cư phân tán đối với trường hợp đủ điều kiện, phù hợp nguyện vọng người dân. Giải quyết đồng bộ việc di dời nhà cửa, mồ mả, công trình, ổn định đời sống, sinh kế; quan tâm hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm theo quy định đối với hộ bị thu hồi đất sản xuất; bảo đảm người dân đủ điều kiện được bố trí tái định cư kịp thời, có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ theo quy định.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong giải phóng mặt bằng; bố trí cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu phong tục, tập quán, biết tiếng dân tộc tham gia các tổ công tác; tiếp nhận, phản hồi kịp thời ý kiến của Nhân dân qua các kênh phù hợp với đặc điểm từng địa bàn; rà soát khối lượng công việc tại các xã, phường có Dự án đi qua để kịp thời tăng cường nhân lực, kinh phí, không để cấp cơ sở quá tải. Không đặt thêm thủ tục hành chính, chế độ báo cáo riêng.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm chủ đầu tư Dự án thành phần 2; là đầu mối quản lý thống nhất hồ sơ, số liệu và tiến độ giải phóng mặt bằng; triển khai song song việc lập hồ sơ đối với phần mặt bằng còn lại, không chờ kết thúc mốc ngày 25/11/2026. Việc bàn giao phải có biên bản, mốc giới, hồ sơ và đơn vị tiếp nhận rõ ràng; không báo cáo hoàn thành đối với phần mặt bằng chưa đủ điều kiện thực tế, pháp lý; phát hiện nguy cơ chậm phải báo cáo ngay, kèm phương án tháo gỡ.

3. Đảng ủy các xã, phường có Dự án đi qua

Tập trung lãnh đạo UBND cùng cấp và huy động hệ thống chính trị ở cơ sở phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, nắm chắc từng trường hợp vướng mắc, nhất là về hồ sơ đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Phát huy vai trò bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín và các lực lượng phù hợp tại cơ sở trong tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận.

Lãnh đạo chính quyền thực hiện công khai thông tin, đối thoại trực tiếp, giải quyết hoặc trả lời kịp thời kiến nghị của Nhân dân; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trong kiểm đếm, xác minh, lập phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng. Đối với trường hợp chưa chấp hành, phải xác định rõ nguyên nhân, phân biệt vướng mắc chính sách, hồ sơ với hành vi vi phạm; chỉ thực hiện các biện pháp bắt buộc, cưỡng chế khi đủ điều kiện và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo pháp luật hiện hành. Kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Ban Chỉ đạo Dự án, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cácđảng ủy liên quan

(I) Ban Chỉ đạo Dự án theo Quyết định số 829-QĐ/TU ngày 16/10/2026 tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mốc tiến độ, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ vấn đề lớn, phức tạp; không làm thay chức năng quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước.

(II) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, tham mưu và thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan; xem xét, xử lý hoặc đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với dấu hiệu vi phạm, nhất là thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, gây chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

(III) Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình, tham mưu phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp theo chức năng; phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi thông tin, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, không làm thay nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng công an.

(IV) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì định hướng thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận; kịp thời định hướng, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh để thống nhất nội dung tuyên truyền, không yêu cầu cơ sở báo cáo trùng lặp.

(V) Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; hướng dẫn tổ chức Mặt trận ở cơ sở phối hợp giám sát việc công khai, kiểm đếm, chi trả và bố trí tái định cư. Việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng, đồng thuận của Nhân dân được lồng ghép trong cơ chế đã có theo Nghị quyết số 08-NQ/TU.

(VI) Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình giải phóng mặt bằng; phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

(VII) Các tổ chức đảng quán triệt cán bộ, đảng viên và gia đình gương mẫu chấp hành pháp luật, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cản trở hoặc trục lợi chính sách.

5. Tổ chức thực hiện

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chỉ thị; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc hằng ngày tại các địa bàn, đoạn tuyến trọng điểm, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Định kỳ hằng tuần báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện sau ngày 25/11/2026 (làm rõ từng trường hợp chưa bàn giao, nguyên nhân, việc còn phải làm, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành) và khi hoàn thành bàn giao mặt bằng; báo cáo ngay những vấn đề lớn, phức tạp, vượt thẩm quyền. Ban Chỉ đạo Dự án thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 829-QĐ/TU. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ. Sử dụng thống nhất số liệu do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổng hợp, không đặt thêm chế độ báo cáo trùng lặp.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi được giao; bí thư đảng ủy các xã, phường có Dự án đi qua trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền đối với trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, nhũng nhiễu, làm sai lệch hồ sơ, trục lợi chính sách hoặc vi phạm pháp luật. Việc xem xét trách nhiệm phải khách quan, căn cứ hành vi, nguyên nhân, hậu quả; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ, cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ có liên quan và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân trên địa bàn Dự án đi qua.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)