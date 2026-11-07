Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân.

Theo chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, vai trò chiến lược của đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Chỉ thị nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó các tổ chức nhân dân, người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, người Việt Nam ở nước ngoài... là trung tâm, là chủ thể và là lực lượng trực tiếp thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng phát huy trí tuệ, bản sắc văn hóa và truyền thống nhân văn của dân tộc, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chỉ thị cũng lưu ý cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước; bảo đảm thống nhất về định hướng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các trụ cột đối ngoại. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên (nòng cốt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và sự tham gia tích cực của người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đề cao sự chân thành, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ với nhân dân các nước; coi trọng xây dựng lòng tin và quan hệ lâu dài; phát huy quan hệ với bạn bè truyền thống, đồng thời mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác quan trọng.

Kiên trì đối thoại, tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt, mở rộng đồng thuận. Kết hợp chặt chẽ giữa hợp tác và đấu tranh; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, phù hợp với đối tác, địa bàn và đặc thù của đối ngoại nhân dân.

Cùng với đó, phải duy trì mạng lưới ủng hộ Việt Nam trên toàn cầu; mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác; phát huy lợi thế của đối ngoại nhân dân trong triển khai sức mạnh mềm quốc gia, góp phần củng cố nền tảng xã hội, tạo dựng lòng tin, gắn kết lợi ích, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội…