Chỉ thị 07-CT/TW, từ 'học tập' đến 'thực hành' theo Bác

Thực hành, lấy sản phẩm và hiệu quả công vụ làm thước đo

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện ở một số nơi vẫn còn nặng tính hình thức; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai. Trước yêu cầu phát triển mới, ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" nhằm tạo bước chuyển căn bản trong tư duy: dịch chuyển từ "học tập, làm theo" sang "học tập và thực hành"; đồng thời lần đầu tiên đặt nội dung "phương pháp Hồ Chí Minh" ngang hàng với tư tưởng, đạo đức và phong cách.

Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách HCM. Ảnh tư liệu

Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 17/9/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU với 5 phương thức thực hiện trọng tâm và lộ trình hoàn thành quán triệt đến 100% tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ngay trong quý IV/2026. Tỉnh ủy xác định rõ phương châm xuyên suốt: việc thực hành theo Bác phải gắn liền với thực thi Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng và Chỉ thị số 42-CT/TW về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Thước đo học và thực hành theo Bác không dừng lại ở sổ sách hay cam kết trên giấy, mà được lượng hóa chuẩn xác bằng sản phẩm cụ thể, số điểm nghẽn thực tế được giải quyết và sự hài lòng đo đếm qua chỉ số KPI. Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra. Các cấp ủy không xây dựng kế hoạch dàn trải, không phát sinh thêm thủ tục rườm rà; mỗi cơ quan, đơn vị tự rà soát đúng các “điểm nóng”, việc tồn đọng kéo dài, gắn đích danh trách nhiệm người đứng đầu.

Tại Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, đơn vị có tần suất giao dịch hành chính lớn, liên quan trực tiếp đến an sinh của hàng triệu người dân, tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW và Kế hoạch 95 KH/TU được cụ thể hóa bằng cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện.

Ông Trần Viết Thức - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Xác định chuyển mạnh từ nhận thức sang thực hành, Đảng ủy BHXH tỉnh tập trung vào hai mũi nhọn: cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chúng tôi đưa việc thực hiện cam kết nêu gương gắn liền với kết quả xử lý hồ sơ từng ngày; lấy dữ liệu minh bạch và sự hài lòng của người dân làm căn cứ cao nhất để đánh giá xếp loại”. Nhờ quy trình phân công minh bạch, trên 99,5% hồ sơ tại BHXH tỉnh được giải quyết đúng và trước hạn.

Chờ nhận kết quả tại bộ phận một cửa, chị Đoàn Thị Linh (phường Vinh Phú) chia sẻ: “Thời gian giải quyết nhanh hơn trước rất nhiều, cán bộ hướng dẫn cặn kẽ, thái độ lịch sự, chuyên nghiệp. Khi thủ tục thông thoáng, người dân thực sự cảm nhận được tinh thần vì dân phục vụ”.

Cán bộ BHXH Nghệ An hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: Kim Hoa

Tháo gỡ điểm nghẽn từ cơ sở

Không dừng lại ở khối hành chính, tinh thần “thực hành” theo phương pháp Hồ Chí Minh đang trở thành động lực để cấp ủy, chính quyền cơ sở đối diện và tháo gỡ những khâu khó, việc phức tạp. Tại xã Đô Lương, địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm từng là bài toán nan giải. Bám sát phương châm “6 rõ”, cấp ủy xã xác định đây chính là khâu đột phá cần tập trung xử lý dứt điểm.

Chìa khóa mở nút thắt nằm ở việc phát huy vai trò nêu gương của từng chi bộ và đảng viên. Tại xóm Yên Sơn 1, nơi có khối lượng thu hồi đất lớn, Chi bộ đã đưa nhiệm vụ giải phóng mặt bằng vào nghị quyết chuyên đề, phân công đảng viên đi đầu làm mẫu. Chị Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Chi bộ Yên Sơn 1 khẳng định, chỉ sau thời gian ngắn vận động, gần 100% hộ dân thuộc diện ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao hàng nghìn mét vuông đất, giúp công trình thông tuyến vượt tiến độ. Là một trong những hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để phục vụ các dự án, ông Nguyễn Đăng Bình, người dân xóm Yên Sơn 1 bộc bạch: “Cán bộ công tâm, rõ ràng, bản thân đảng viên trong xóm hiến đất làm gương trước nên tôi tin tưởng và đồng thuận bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án”.

Chi bộ xóm Yên Sơn 1, xã Đô Lương gặp gỡ, tuyên truyền với người dân về vấn đề giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Ảnh: Kim Hoa

Tại xã Vân Du, tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW được cụ thể hóa sinh động ngay trong từng cuộc họp bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy. Phương pháp Hồ Chí Minh đã được chuyển hóa thành lề lối làm việc khoa học, thực chứng và sâu sát thực tiễn. Mỗi chủ trương đưa ra đều xác định dứt khoát: rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình triển khai và rõ sản phẩm đầu ra. Đồng chí Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi đối với đội ngũ cán bộ: “Thực hành theo Bác trước hết là đổi mới tư duy lãnh đạo và phương pháp công tác. Chúng tôi quán triệt tinh thần cán bộ phải bám sát cơ sở, nắm tình hình đời sống nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh từ cơ sở..”.

Căn cứ định hướng quyết liệt đó, UBND xã đã trực tiếp đồng hành cùng cơ sở. Ông Mã Xuân Uyên - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã trực tiếp về cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục tiếp cận nguồn vốn chính sách, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế có giá trị gia tăng cao. Sự chuyển biến ấy đã khơi dậy mạnh mẽ ý thức tự lực, tự cường làm giàu chính đáng trong mỗi người dân.

Tiêu biểu như mô hình nuôi thỏ khép kín của gia đình anh Lê Văn Nguyên tại xóm Yên Xuân. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn từ xã, gia đình anh hiện duy trì quy mô trên 500 con thỏ thương phẩm, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh Nguyên phấn khởi chia sẻ: “Là một người trẻ, tôi nghĩ học Bác thiết thực nhất không phải điều gì cao xa, mà bắt đầu từ lối sống giản dị và tinh thần tự lực vượt khó, nỗ lực phát triển kinh tế để gia đình ấm no, góp một phần nhỏ xây dựng quê hương”.

Cán bộ xã Vân Du thăm mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Lê Văn Nguyên. Ảnh: Thế Toản

Siết chặt kỷ luật, khơi dậy khát vọng phát triển

Cùng với việc giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội, Kế hoạch số 95-KH/TU của Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Cán bộ, lãnh đạo các cấp bắt buộc phải đăng ký bản cam kết nêu gương công khai trước chi bộ, tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng yếu: bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới; đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân; năng lực tổ chức thực hiện và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, công tác tuyên truyền được đổi mới căn bản thông qua hạ tầng số: ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ sinh thái học liệu số, số hóa di sản Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên dễ tra cứu, dễ nhớ, dễ thực hiện và cấp trên dễ kiểm tra. Nội dung giám sát việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW được đưa vào chương trình kiểm tra định kỳ hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp. Kết quả cam kết và mức độ tháo gỡ điểm nghẽn là căn cứ cốt lõi trong quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Đánh giá về ý nghĩa và bước chuyển này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Điều - Giảng viên chính Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Đặt trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tập trung tinh gọn bộ máy và tháo gỡ các rào cản phát triển, việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không thể chung chung, trừu tượng. Phải được đo bằng bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn của từng cán bộ, đảng viên”.

Cán bộ Đảng ủy phường Vinh Lộc gặp gỡ, trao đổi tại chi bộ cơ sở. Ảnh tư liệu

Dịch chuyển từ "học tập" sang "thực hành" với phương châm “6 rõ” đang thổi một luồng sinh khí mới vào khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Nghệ An. Khi phương pháp Hồ Chí Minh được thẩm thấu vào hành động công vụ hàng ngày, lấy sự hài lòng và đời sống ấm no của người dân làm thước đo giá trị cao nhất, đó chính là nguồn động lực nội sinh mạnh mẽ để Nghệ An hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.