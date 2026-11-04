Chỉ thị 07-CT/TW: Tiếp nối và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

Nhằm làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và những điểm mới nổi bật trong Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng 4/11, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm "Chỉ thị 07 - Tiếp nối và phát triển những giá trị Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới".

Tham dự tọa đàm có các khách mời: Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng, Tổ nghiên cứu chuyên đề, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết, Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tọa đàm hướng tới phân tích cụ thể những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị cần được nhận thức sâu sắc và triển khai đồng bộ, đồng thời thảo luận, trao đổi các giải pháp thực hiện thời gian tới để đưa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào hoạt động lãnh đạo, quản lý, thực thi công vụ và đời sống xã hội.

Đưa di sản Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, việc học tập và làm theo Bác cũng đặt ra những đòi hỏi cao hơn. Không chỉ dừng lại ở nhận thức, học tập, mà phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực; gắn với trách nhiệm công vụ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử tặng hoa cho các khách mời tham dự tọa đàm. (Ảnh: NGỌC DUY)

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới (Chỉ thị 07). Chỉ thị thể hiện sự phát triển trong tư duy, nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện việc học tập, thực hành theo Bác, đồng thời đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị.

Trao đổi tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất khẳng định Chỉ thị 07 có tầm quan trọng đặc biệt, thể hiện trước hết ở bối cảnh ban hành, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được mở ra từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong kỷ nguyên mới, mục tiêu chiến lược đặt ra là làm thế nào để đất nước vươn mình cất cánh, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, tầm nhìn giữa thế kỷ, đưa đất nước trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.

"Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược đó, chúng ta phải phát huy sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; phải khơi nguồn sức mạnh nội sinh kết hợp với sức mạnh thời đại hay sức mạnh của nội lực kết hợp với ngoại lực", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất nêu rõ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất chia sẻ. (Ảnh: NGỌC DUY)

Một trong những cội nguồn dẫn tới những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, như Đảng ta đã đúc kết trong các bài học kinh nghiệm lịch sử, đó chính là di sản Hồ Chí Minh: tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách - những nội dung cốt lõi nhất kết tinh thành giá trị di sản Hồ Chí Minh. Chỉ thị 07 được Bộ Chính trị ban hành với ý nghĩa làm cho di sản của Bác thấm sâu trong đời sống xã hội, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Chỉ thị 07 chứa đựng nhiều điểm mới cốt lõi, trong đó đáng chú ý là việc đưa "phương pháp Hồ Chí Minh", cùng với tư tưởng, đạo đức, phong cách tạo thành bốn hệ giá trị: tư tưởng định hướng hành động đúng; đạo đức là nền tảng, gốc rễ của cách mạng và của cán bộ, đảng viên; phương pháp là cách thức để hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu chiến lược và phong cách thì thẩm thấu trong hoạt động công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, đảng viên.

Đặt trong mối liên hệ với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Tiến sĩ Đoàn Văn Báu cho biết việc học tập và làm theo Bác đã trải qua một quá trình lâu dài, với nhiều giai đoạn và những yêu cầu ngày càng cao. Qua tổng kết thực tiễn, có thể thấy một nội dung xuyên suốt, cũng là trục cốt lõi của cả quá trình này, chính là từ học tập đến làm theo và nêu gương.

Đây là ba nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Bởi nếu không học tập thì không thể có nhận thức đúng; không có nhận thức đúng thì không thể hành động đúng. Nhưng nhận thức đúng rồi phải chuyển sang làm theo, phải biết vận dụng những giá trị tốt đẹp trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác và cuộc sống.

Tiến sĩ Đoàn Văn Báu chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: NGỌC DUY)

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận, trong đó "bệnh hình thức" vẫn là căn bệnh lớn nhất; có những phong trào chưa thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả chưa cao.

Từ thực tiễn đó, Chỉ thị 07 đặt ra yêu cầu cao hơn: phải biến việc học tập và thực hành theo Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, chứ không phải thực hiện một cách hình thức, chiếu lệ hay đơn thuần là noi theo, bắt chước.

Tiến sĩ Đoàn Văn Báu đặc biệt lưu ý đến "phương pháp Hồ Chí Minh", một thành tố có vai trò đặc biệt quan trọng, gắn bó chặt chẽ với tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành một chỉnh thể thống nhất trong di sản mà Người để lại.

"Phương pháp Hồ Chí Minh không phải là vấn đề hoàn toàn mới trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Điều mới ở đây là chúng ta nhận thức đầy đủ hơn, đề cao rõ hơn vị trí, vai trò của phương pháp và đưa phương pháp trở thành một thành tố quan trọng trong nội dung học tập, thực hành theo Bác", Tiến sĩ Đoàn Văn Báu nhấn mạnh.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết, việc bổ sung phương pháp Hồ Chí Minh thể hiện sự trưởng thành trong tư duy của Đảng khi kế thừa di sản Hồ Chí Minh. Phương pháp là cách làm. Và khi chúng ta nắm vững được phương pháp Hồ Chí Minh thì vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn một cách kỹ lưỡng hơn

Từ học tập đến thực hành, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo

Chỉ thị 07 đặc biệt nhấn mạnh nội dung chuyển hóa từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành" theo Bác. Tức là làm thế nào để đưa toàn bộ hệ giá trị di sản Hồ Chí Minh đi vào công cuộc đổi mới và đời sống của dân tộc một cách nhanh nhất, trực diện nhất và thấm sâu nhất.

Một trong những yêu cầu được Chỉ thị đặt ra là phải gắn việc học tập, thực hành theo Bác với kết quả thực tiễn, nhiệm vụ thực tiễn và sự hài lòng của nhân dân. Bởi vì lợi ích của nhân dân, sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo cao nhất đánh giá năng lực và phẩm chất của một người cán bộ.

Để xác định một người đảng viên có hoàn thành nhiệm vụ hay không, thực hiện Chỉ thị 07 ở mức độ nào, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết cho rằng cần phải đưa ra được các tiêu chí đánh giá toàn diện và có tính định lượng: không chỉ đánh giá mức độ nhận thức của người đó về di sản Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ của Chỉ thị 07, mà còn đánh giá mức độ thực hiện trách nhiệm nêu gương, bởi nêu gương chính là một phương thức lãnh đạo của Đảng.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết trao đổi tại tọa đàm. (Ảnh: NGỌC DUY)

Tiếp đó là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với các KPI cụ thể, chứ không phải nói chung chung.

Đồng tình với việc phải có các bộ tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện, Tiến sĩ Đoàn Văn Báu nhấn mạnh thêm yêu cầu có giải pháp khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm hiện nay, như Chỉ thị 07 đã chỉ ra.

Thời gian qua, Đảng đã đề ra chủ trương khuyến khích cán bộ thực hiện tinh thần "6 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

"Chủ trương đã có. Quan trọng là làm thế nào để cán bộ thực sự hành động, vượt qua tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm", Tiến sĩ Đoàn Văn Báu nêu vấn đề và cho rằng yêu cầu trước hết là phải giải quyết vấn đề nhận thức.

Khi nhận thức chưa thông suốt thì rất khó có được hành động đúng và hiệu quả. Thêm nữa, phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc để tạo điều kiện cho việc tổ chức thực hiện.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: NGỌC DUY)

Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 07-CT/TW, Tiến sĩ Đoàn Văn Báu nhấn mạnh yếu tố quan trọng là công tác tuyên truyền: phải chủ động, kịp thời, có sức thuyết phục, sắc bén và mang lại hiệu quả thực chất. Trong đó, chủ động theo dõi, phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng; đồng thời phê bình những hạn chế, những biểu hiện chưa tốt.

Đặc biệt, cần coi trọng công tác tuyên truyền, định hướng trên không gian mạng bởi đây là mặt trận mà các thế lực thù địch hiện nay đang lợi dụng và hoạt động rất mạnh. Nếu không làm tốt công tác này thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc định hướng thông tin, tư tưởng và tạo sự đồng thuận xã hội.

Khẳng định cốt lõi cuối cùng của việc thực hiện Chỉ thị 07 là chủ trương đưa di sản Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết nêu rõ, để đưa Chỉ thị 07 vào thực tiễn cuộc sống đòi hỏi sự phối hợp của nhiều giải pháp, chứ không thể đơn thuần một giải pháp.

"Tôi cho rằng, để cho người ta thực hiện một cái gì đó một cách tự giác thì điều đó phải trở thành nhu cầu trong máu thịt của người ta. Nói cách khác, phải làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nhu cầu văn hóa, thành một nhu cầu tự làm sạch mình”, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Minh Tuyết nhấn mạnh. Điều này có nghĩa công tác tuyên truyền phải được đặc biệt chú trọng, nhất là cần hướng tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Những trao đổi, phân tích của các khách mời cho thấy, Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm xuyên suốt của Chỉ thị là chuyển mạnh từ học tập sang thực hành; từ nhận thức sang hành động; từ những nội dung đăng ký, cam kết sang kết quả cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Việc học tập, thực hành theo Bác phải được thể hiện trong bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, phương pháp làm việc khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Cùng đó là những chuyển biến cụ thể trong từng công việc, từng hành động, từng mối quan hệ với nhân dân; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.