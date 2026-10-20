Chỉ số thống kê của Yamal bỏ xa Messi và Ronaldo

Yamal vượt trội Messi về số lượng thắng và kiến tạo ở cùng độ tuổi.

Lamine Yamal tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá thế giới với những thống kê đặc biệt tại Champions League. Theo thông tin đăng tải trên trang chủ Quả bóng Vàng ngày 15/10, tiền đạo trẻ của Barcelona đã đạt thành tích vượt trội so với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi xét số lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng trước tuổi 20.

Cụ thể, Yamal đã có tổng cộng 25 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ, gồm 12 pha lập công và 13 đường kiến tạo. Cột mốc này được thiết lập sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha đóng góp hai pha kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Galatasaray, theo nội dung thống kê được dẫn lại.

Đặt thành tích của Yamal bên cạnh hai huyền thoại bóng đá thế giới, sự chênh lệch càng trở nên đáng chú ý. Trước khi bước sang tuổi 20, Messi được thống kê có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo tại Champions League, trong khi Ronaldo có 1 đường kiến tạo và chưa ghi bàn ở đấu trường này.

Như vậy, với 25 lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng, Yamal sở hữu thành tích gấp hơn 8 lần Messi và gấp 25 lần Ronaldo ở cùng mốc tuổi, theo các số liệu được nêu trong bài viết.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những con số, Yamal còn cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong lối chơi của Barcelona. Khả năng rê bóng, xử lý trong không gian hẹp, tạo cơ hội cho đồng đội và dứt điểm giúp cầu thủ trẻ trở thành một trong những nhân tố tấn công đáng chú ý.

Ở tuổi 19, Yamal đang cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Việc liên tục tạo ra khác biệt tại Champions League càng củng cố nhận định rằng Barcelona đang sở hữu một tài năng có thể phát triển thành ngôi sao hàng đầu trong nhiều năm tới.

Thành tích vượt trội so với Messi và Ronaldo ở cùng độ tuổi cũng cho thấy bóng đá hiện đại đang chứng kiến một thế hệ cầu thủ trẻ có khả năng tạo ảnh hưởng từ rất sớm. Tuy nhiên, những thống kê như số bàn thắng và kiến tạo cần được đặt trong bối cảnh số trận thi đấu, vai trò chiến thuật và điều kiện cạnh tranh ở từng giai đoạn.