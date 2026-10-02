Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng

Xét theo ngành kinh tế, chỉ số sử dụng lao động so với cùng kỳ tăng ở các nhóm ngành: khai khoáng tăng 26,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,1% và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,7%. Trong khi nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 7,9%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động ước giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh 20,8%; khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhẹ, lần lượt 1,4% và 1,2%.

Xét theo ngành kinh tế, lao động giảm ở các nhóm ngành: công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1,0%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 4,3% và cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 8,5%. Riêng ngành khai khoáng tăng 9,5%, chủ yếu do mức nền thấp của năm 2025.

Mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhưng chỉ số sử dụng lao động có xu hướng giảm nhẹ, một phần cho thấy hoạt động sản xuất tại các nhà máy đang được đẩy mạnh theo hướng nâng cao năng suất, tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa và sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực, thay vì mở rộng tương ứng số lượng lao động; một số doanh nghiệp điều chỉnh quy mô sản xuất theo tình hình đơn hàng thực tế được ký kết...