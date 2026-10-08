Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Lâm Đồng tăng hơn 12%

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Sản xuất công nghiệp của Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2026; trong đó, chuỗi sản xuất bô xít – alumin – nhôm đang từng bước được mở rộng theo hướng chế biến sâu cùng với tăng trưởng của các ngành chế biến, chế tạo và năng lượng đang mở ra dư địa mới để nâng cao giá trị công nghiệp của địa phương.

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của Lâm Đồng tăng 12,02% so với cùng kỳ; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 19,42% và ngành công nghiệp khai khoáng tăng 19,1%. Cùng với đà tăng trưởng chung, chuỗi sản xuất từ bô xít từng bước được mở rộng theo hướng chế biến sâu. Lũy kế 9 tháng, sản lượng ô-xít nhôm (alumin) ước đạt 1,137 triệu tấn (tăng 1,71% so với cùng kỳ năm trước), riêng quý III đạt khoảng 380.190 tấn, tăng 9,35%.

Ngày 26/7/2026, sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam đã được công bố tại Khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ), đánh dấu bước chuyển từ sản xuất alumin sang sản xuất nhôm kim loại trong chuỗi giá trị bô xít – nhôm. Trong quý III, sản lượng nhôm thỏi sản xuất ước đạt 20.551 tấn, riêng tháng 9 đạt 14.540 tấn.

Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân đầu tư có tổng công suất thiết kế 450.000 tấn nhôm/năm, được triển khai theo 3 phân kỳ. Phân kỳ 1 có công suất 150.000 tấn/năm; phân kỳ 2 nâng lên 300.000 tấn/năm và khi hoàn thành phân kỳ 3 dự kiến trong quý I/2027 nhà máy đạt toàn bộ công suất thiết kế.

Việc hình thành khâu sản xuất nhôm kim loại được xem là bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp Lâm Đồng, tạo cơ sở để tỉnh tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, vật liệu và các lĩnh vực sử dụng nhôm trong thời gian tới.

Cùng đó, các ngành chế biến, chế tạo khác cũng tăng trưởng khá, góp phần làm cơ cấu công nghiệp của tỉnh ngày càng đa dạng. Một số sản phẩm có sản lượng cao như bê tông trộn sẵn đạt 1.098.553,6 m³ (tăng 20,64%); rau quả chế biến đạt 32.284,5 tấn (tăng 19,15%); đá vật liệu xây dựng đạt 3.483.083,7 m³ (tăng 18,57%); phân bón và hợp chất ni-tơ đạt 112.863 ngàn tấn (tăng 16,35%); đồ uống các loại đạt 185.819 ngàn lít (tăng 16,33%). Sản lượng điện sản xuất đạt 27.101,5 triệu kWh (tăng 8,75%) và điện thương phẩm đạt 4.742,5 triệu kWh (tăng 14,97%), góp phần bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh phát triển sản xuất, Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Trong 9 tháng năm 2026, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 18 dự án mới (14 dự án trong nước và 4 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 814,331 tỷ đồng và 24,84 triệu USD. Tính đến nay, toàn tỉnh có 249 dự án đầu tư còn hiệu lực tại các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 45.932 tỷ đồng và 544,962 triệu USD; tỷ lệ lấp đầy đạt 57,21%. Tại các cụm công nghiệp, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng vốn 499 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, kinh doanh; đồng thời rà soát quỹ đất, lập quy hoạch và xây dựng danh mục dự án kêu gọi các doanh nghiệp lớn có tiềm lực. Các Tổ công tác của tỉnh sẽ tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách và tháo gỡ điểm nghẽn về đền bù, giải phóng mặt bằng hạ tầng các khu công nghiệp trọng điểm như Lộc Sơn, Phú Hội, Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2,…

Đồng thời, Lâm Đồng tiếp tục xử lý vướng mắc đối với các dự án nguồn điện, điện gió do chồng lấn quy hoạch khoáng sản theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh. Việc khơi thông các điểm nghẽn đầu tư cùng kết hợp nâng cao hiệu quả các cơ sở chế biến bô xít – nhôm được kỳ vọng sẽ giúp Lâm Đồng phát huy tối đa lợi thế khoáng sản, năng lượng, tạo động lực bứt phá hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.