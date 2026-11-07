Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,75% so với cùng kỳ

Nhiều sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ, như: gạch và gạch khối xây dựng bằng xi măng, bê tông, đá nhân tạo tăng 335,69%, đá xây dựng tăng 95,58%, cát tự nhiên các loại tăng 91,57%, cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép tăng 26,21%, phân bón và các hợp chất nitơ khác tăng 23,28%, quặng chì và tinh quặng chì tăng 18,11%.

Các đơn vị sản xuất cát đồi tăng quy mô, công suất khai thác nhằm phục vụ thị trường xây dựng của tỉnh.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm khác cũng duy trì mức tăng như điện sản xuất tăng 17,01%, phôi thép tăng 11,46%, thiếc chưa gia công tăng 7,21%, điện thương phẩm tăng 5,37%, nước uống được tăng 1,91%, nước tinh khiết tăng 1,38% và hợp kim sắt khác tăng 1,35%.

Ngược lại, sản lượng một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ, như: quặng niken và tinh quặng niken giảm 32,05%, đường RE giảm 21,56%, gạch xây dựng bằng đất sét nung giảm 10,56%, mangan và các sản phẩm của mangan giảm 7,19%, sản phẩm in khác giảm 4,73%, hợp kim sắt Silic - Mangan giảm 2,48%.

Để duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu phát triển công nghiệp năm 2026, thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là chế biến sâu khoáng sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Khai thác hiệu quả công suất các nhà máy thủy điện gắn với chủ động xây dựng phương án ứng phó nguy cơ thiếu nước; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án công nghiệp sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư. Chú trọng bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, nhất là đối với các ngành công nghiệp chủ lực; khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm.