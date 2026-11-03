Chỉ số sản xuất công nghiệp mười tháng tăng 12,4%, cao nhất giai đoạn 2019-2026

Hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng Mười tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 2,3% so với tháng Chín và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 3/11, Cục Thống kê công bố chỉ số sản xuất công nghiệp mười tháng của năm 2026 đã tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2019-2026.

Theo Cục Thống kê, hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng Mười tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 2,3% so với tháng Chín và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện có sự bứt phá với mức tăng 15,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8% và ngành khai khoáng tăng 4,9%.

Tính chung mười tháng, sự khởi sắc được thể hiện qua vai trò dẫn dắt của ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 13%, đóng góp tới 10,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Các ngành còn lại cũng ghi nhận kết quả khả quan, gồm ngành khai khoáng tăng 7,1%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%, đóng góp 1 điểm phần trăm; Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,2%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các ngành trọng điểm cấp hai với mức tăng ấn tượng so với cùng kỳ. Nổi bật nhất là sản xuất kim loại tăng 25,6%; Sản xuất đồ uống tăng 17,5%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 15,2%; Sản xuất xe có động cơ tăng 14,6%. Cùng với đó, các lĩnh vực như sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic, chế biến thực phẩm, phương tiện vận tải khác, đồ nội thất và dệt cũng đều đạt mức tăng trưởng hai con số từ 10,7% đến 13,6%. Tương ứng với xu hướng này, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực đã ghi nhận sản lượng tăng cao, như máy tính bảng tăng 36,6%, xe máy tăng 26,8%, máy tính xách tay tăng 25,9%, ô tô tăng 25,1% và thép cán tăng 24,0%.

Ở chiều ngược lại, ngành sản xuất da và các sản phẩm liên quan chỉ tăng thấp 4,3%, trong khi khai thác than cứng và than non giảm 0,6%. Một số mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp như bột ngọt, phân hỗn hợp NPK, tivi, khí hóa lỏng LPG ghi nhận mức sụt giảm từ 4,9% đến 6,7% so với cùng kỳ.

Xét trên bình diện địa phương, hoạt động sản xuất công nghiệp mười tháng chứng kiến sự tăng trưởng tại 33 tỉnh thành, trong khi Sơn La là địa phương duy nhất sụt giảm 5%. Những kết quả tích cực chủ yếu được thúc đẩy bởi sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện, dẫn đầu là Hà Tĩnh với mức tăng đột biến 41,1% trong chế biến chế tạo và 55,6% trong sản xuất điện, tiếp theo là các địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Riêng trong tháng Mười, các trung tâm công nghiệp lớn như Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Đồng Nai đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp từ 2,4% đến 6,5% so với tháng Chín.

Sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp đã tác động tích cực đến tình hình việc làm của nền kinh tế. Tại thời điểm đầu tháng Mười, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải thu hút lao động mạnh nhất với mức tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp nối là ngành chế biến, chế tạo tăng 3,4% và ngành sản xuất điện tăng 1,8%. Tuy nhiên, ngành khai khoáng tiếp tục đối mặt với khó khăn nội tại khi số lượng lao động giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước./.