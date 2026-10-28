Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng hơn 42%

Theo thông tin từ Sở Công Thương, tháng 10/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh tăng 11,22% so với tháng trước và tăng 56,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi tăng 12,7% so với tháng trước và tăng 47,05% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất - phân phối điện tăng tương ứng 7,29% và 151,14%.

Dây chuyền sản xuất của Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại KKT Vũng Áng.

Ngành khai khoáng giảm nhẹ (0,18%) so với tháng trước nhưng vẫn tăng 3,97% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng lĩnh vực cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 35,51% so với tháng trước, song vẫn tăng 1,26% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 42,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 38,88%, đóng góp 29,67 điểm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 55,58%, đóng góp 10,45 điểm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,61%, đóng góp 2,15 điểm vào mức tăng chung toàn ngành.

Theo ghi nhận, mức tăng chủ yếu đến từ ngành công nghiệp chế biến - chế tạo và sản xuất - phân phối điện. Đặc biệt, sản xuất thép đã phục hồi sau thời gian gặp khó khăn do giá giảm và thị trường thu hẹp. Bên cạnh đó, việc đưa Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh vào hoạt động và vận hành tổ máy số 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 từ tháng 4/2026 đã góp phần thúc đẩy chỉ số sản xuất công nghiệp tăng lên.

Tháng 4/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đưa tổ máy số 2 vào vận hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh.

10 tháng qua, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng; trong 23 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực được theo dõi, có 18 nhóm tăng sản lượng.

Một số sản phẩm công nghiệp ghi nhận mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: ắc quy bằng ion lithi tăng 135,54%, bê tông trộn sẵn tăng 82,37%, sợi các loại tăng 34,58%, thức ăn gia súc tăng 27,16%... Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước như: nước uống được giảm 6,48%, đá xây dựng giảm 16,85%, quặng zircon và tinh quặng zircon giảm 39,87%...

10 tháng năm 2026, sản xuất sợi các loại tăng 34,58% so với cùng kỳ năm trước.

Những tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất. Cùng đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, mở rộng dư địa tăng trưởng trong thời gian tới.

Ngoài ra, Sở Công Thương sẽ trình UBND tỉnh xem xét Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đề án được kỳ vọng góp phần định hướng phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng lực sản xuất và tạo nền tảng để công nghiệp tiếp tục trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.