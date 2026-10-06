Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng cao nhất kể từ năm 2019

Chín tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước ước tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trong 9 tháng cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.

Trong số đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,3%; ngành khai khoáng tăng 8,0%./.