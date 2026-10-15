Chỉ số Niềm tin của nhà đầu tư châu Âu vào thị trường Việt Nam duy trì ở mức cao

Dự án sản xuất khí công nghiệp của Tập đoàn Messer (Đức) tại Thái Nguyên. Ảnh: EuroCham

Theo EuroCham, kết quả khảo sát quý này phản ánh một nghịch lý: niềm tin đầu tư vẫn vững vàng, song những trở ngại trong môi trường kinh doanh vẫn chưa được tháo gỡ triệt để.

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết, họ gặp trung bình 8 thách thức trong quá trình vận hành. Trong đó, 93% chịu tác động từ các vướng mắc liên quan đến quy định và thủ tục hành chính. Tỷ lệ gặp khó khăn trong lĩnh vực thuế và quản lý tài chính cũng ở mức tương đương.

Biểu đồ Chỉ số niềm tin kinh doanh. Nguồn: EuroCham

Ghi nhận Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số, song Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert cho biết, theo phản ánh, các doanh nghiệp đang phải xoay xở với chi phí đầu vào leo thang, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B) đối mặt với nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Chủ tịch EuroCham cho rằng phải nâng cao tính dự báo, củng cố khả năng chống chịu và đẩy mạnh cải cách, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào việc kiến tạo giá trị.