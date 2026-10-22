Chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall nhờ tâm lý lạc quan về AI. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Nasdaq Composite với tỷ trọng lớn các cổ phiếu công nghệ đã dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall phiên 21/10, sau khi kết quả kinh doanh quý của SpaceX và Super Micro Computer đã thu hút mối quan tâm lớn hơn của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số Nasdaq Composite chốt phiên tăng 278,04 điểm (1,05%) lên 26.702,86 điểm, chỉ số Dow Jones tăng 360,21 điểm (0,69%) lên 52.856,09 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 44,60 điểm (0,58%) lên 7.757,17 điểm.

Cổ phiếu SpaceX tăng 7,8%, sau khi công ty công nghệ vũ trụ và tên lửa của tỷ phú Elon Musk công bố lợi nhuận lần đầu tiên kể từ khi trở thành công ty đại chúng. Sau báo cáo này, ông Musk cho biết việc sáp nhập SpaceX và Tesla sẽ là "một ý tưởng hay. Đây là thông tin cũng góp phần đẩy cổ phiếu Tesla lên.

Trong khi đó, cổ phiếu Super Micro tăng vọt 9,6%, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất thuộc chỉ số S&P 500, sau khi nhà sản xuất máy chủ AI này đưa ra dự báo về doanh thu và biên lợi nhuận quý vượt kỳ vọng của Phố Wall, tín hiệu cho thấy nhu cầu về AI vẫn rất bền vững. Báo cáo này cũng tác động tích cực đến các doanh nghiệp cùng ngành như HPE (tăng 3,7%) và Dell (tăng 5,3%).

Các báo cáo trên đã phần nào trấn an những nhà đầu tư vốn đang lo ngại về tính bền vững của các khoản chi tiêu khổng lồ cho việc phát triển AI cũng như khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư này. Tuần trước, lĩnh vực công nghệ đã chịu áp lực lớn do làn sóng bán tháo các cổ phiếu liên quan đến AI, trong đó tâm điểm là nhà vận hành trung tâm dữ liệu CoreWeave.

Giới phân tích cho rằng, thông tin từ SpaceX cùng với báo cáo của Super Micro đã giảm bớt phần nào những lo ngại của nhà đầu tư" về AI. Các báo cáo này dù chưa thể giải đáp mọi thắc mắc của nhà đầu tư về lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào AI, nhưng đây là một khởi đầu tốt. Phản ứng của thị trường cho thấy niềm tin vào xu hướng đầu tư liên quan đến AI vẫn còn nguyên vẹn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10, chỉ số VN-Index tăng 46,70 điểm (2,76%) lên 1.738,67 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 3,71 điểm (1,44%) lên 261,67 điểm.