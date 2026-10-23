Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Giá đồng giảm mạnh khi tồn kho trên LME tăng

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá đồng COMEX và LME đồng loạt giảm trong phiên hôm qua sau đồn đoán Mỹ có thể từ bỏ đề xuất áp thuế đối với đồng tinh luyện, tồn kho trên LME quay đầu tăng và tâm lý thận trọng xoay quanh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Khép lại phiên giao dịch, giá đồng COMEX kỳ hạn tháng 12 giảm 2,76% xuống 14.105 USD/tấn; trong khi hợp đồng LME cũng mất gần 1,94%, còn 14.078 USD/tấn.

Trước đó, làn sóng giao dịch đón đầu thuế quan khởi nguồn từ tháng 2/2025, khi chính quyền Trump mở cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với các mặt hàng đồng nhập khẩu.

Kỳ vọng áp thuế đã tạo ra động lực tài chính mạnh mẽ, thúc đẩy giới thương nhân ồ ạt vận chuyển lượng lớn đồng cathode vào các kho chứa tại Mỹ. Hoạt động này khiến tồn kho trên Sở COMEX gia tăng đột biến hơn 800%, làm suy giảm nguồn cung tại phần còn lại của thế giới, đồng thời đẩy mức chênh lệch giá giữa COMEX và LME hồi tháng 7 lên tới gần 3.000 USD/tấn.

Tuy nhiên, khi chính sách được hoàn thiện vào tháng 7/2025, mức thuế 50% chỉ áp dụng đối với các sản phẩm đồng bán thành phẩm và một số mặt hàng công nghiệp sử dụng nhiều đồng, trong khi đồng tinh luyện được loại khỏi phạm vi áp thuế.

Sau đó, Mỹ tiếp tục xem xét khả năng áp thuế đối với đồng tinh luyện, với đề xuất mức thuế 15% từ năm 2027 và tăng lên 30% từ năm 2028. Tuy nhiên, đến tháng 10, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Chính sự bất định này khiến hoạt động tích trữ đồng tại Mỹ dần mất động lực khi chênh lệch giá COMEX-LME thu hẹp mạnh.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt và áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, thị trường hiện nay cũng ngày càng kỳ vọng chính quyền tổng thống Trump sẽ cân nhắc lại các biện pháp này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này đã khiến một phần của dòng giao dịch đón đầu thuế quan bị tháo gỡ, tạo áp lực lên giá đồng, khiến mức chênh lệch giữa COMEX và LME giảm mạnh.

Trên sàn LME, lượng đồng lưu trữ tại các kho của sở này ở Mỹ (chủ yếu tại New Orleans và Baltimore) đã tăng lên mức 169.475 tấn - mốc cao nhất kể từ tháng 4/2014, tương đương khoảng 62% tổng lượng tồn kho toàn hệ thống. Đáng chú ý, chỉ riêng trong phiên thứ Tư, sở này đã ghi nhận thêm 24.225 tấn đồng được chuyển vào kho New Orleans và 2.450 tấn vào kho Baltimore.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ tưởng chừng vững chắc khi một trung tâm dữ liệu hyperscale AI cần tới 50.000 tấn đồng, cao gấp nhiều lần mức 5.000 - 15.000 tấn truyền thống, hiện vấp phải cơn gió ngược từ chi phí vốn.

Mặt bằng lợi suất trái phiếu tăng cao đang đè nặng lên bảng cân đối kế toán của các công ty hạ tầng và phần cứng trí tuệ nhân tạo. Khi chi phí đi vay leo thang làm đội chi phí đảo nợ và xói mòn biên lợi nhuận, tốc độ giải ngân vốn đầu tư (CapEx) vào các hạ tầng ngốn nhiều đồng có nguy cơ chậm lại rõ rệt, khiến nhu cầu đối với kim loại này có nguy cơ bị suy giảm.

Trong quá khứ, làn sóng mở rộng hạ tầng viễn thông thời kỳ Dotcom từng tạo ra tiền lệ đáng chú ý khi hỗ trợ giá đồng tăng khoảng 54%, từ mức 1.344 USD/tấn năm 1999 lên 2.047 USD/tấn vào năm 2000. Tuy nhiên, khi chu kỳ đầu tư công nghệ suy giảm mạnh trong năm 2001, tốc độ tiêu thụ chậm lại đã kéo theo sự điều chỉnh đáng kể của giá kim loại này về lại vùng nền trước đó.

Ở chiều ngược lại, bức tranh nguồn cung tại Trung Quốc lại phát đi những tín hiệu nâng đỡ thị trường. Tính đến 30/09/2026, phí xử lý và tinh luyện (TC/RC) tinh quặng đồng nhập khẩu vào Trung Quốc rơi xuống mức âm -231,68 USD/tấn. Tình trạng âm phí kéo dài cộng hưởng với đà lao dốc của giá phụ phẩm axit sunfuric đã khiến các nhà máy luyện kim chịu mức lỗ ước tính lên tới 4.129 NDT/tấn quặng giao ngay trong tháng 9, buộc nhiều tổ hợp luyện kim phải lên kế hoạch cắt giảm công suất trong tháng 10 nhằm bảo toàn dòng tiền và hạn chế thua lỗ.

Căng thẳng leo thang tại Hormuz đẩy giá dầu thô tăng vọt

Đi ngược với xu hướng chung của toàn thị trường, lực mua áp đảo trên nhóm năng lượng trong phiên hôm qua. Trong đó, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 ghi nhận mức tăng trên 3% lên 112,36 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 2,18% lên 99,27 USD/thùng.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công hoặc khiến bảy tàu gặp sự cố tại Vịnh Ba Tư, trong đó bốn tàu tham gia hoạt động trung chuyển dầu bị tấn công và ba tàu khác được cho là va phải thủy lôi ở phía tây eo biển Hormuz.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Thiếu tướng Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran đã đưa ra bảy điều kiện mới thông qua các bên trung gian, đồng thời khẳng định Iran sẽ không mở lại eo biển hoặc quay trở lại bàn đàm phán nếu những yêu cầu này chưa được đáp ứng. Những diễn biến trên làm suy giảm kỳ vọng về khả năng sớm khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua Hormuz, đồng thời gia tăng rủi ro đối với các chuyến hàng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh.

Bên cạnh đó lực lượng Houthi mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với hạ tầng năng lượng và các tuyến xuất khẩu dầu thay thế Hormuz. Houthi tuyên bố đã thực hiện bốn chiến dịch quân sự trong 48 giờ bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, nhắm vào nhiều mục tiêu tại Saudi Arabia, bao gồm cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu, sân bay King Fahd ở Dammam và một số mục tiêu tại Riyadh, Abha. Các cuộc tấn công nhằm vào khu vực này làm dấy lên lo ngại về tuyến vận chuyển thay thế cũng có thể đối mặt với nguy cơ gián đoạn.

Đà tăng của giá dầu còn được hỗ trợ do tồn kho dầu thô thương mại tại Mỹ liên tiếp suy giảm. Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày, tồn kho dầu thô thương mại của nước này giảm 3,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10, xuống còn 412,5 triệu thùng, thấp hơn khoảng 3% so với mức trung bình 5 năm cùng kỳ.

Việc tồn kho dầu thô tiếp tục thu hẹp trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro địa chính trị cho thấy khả năng hấp thụ các cú sốc nguồn cung từ lượng dự trữ thương mại đang bị hạn chế.

Ngoài ra triển vọng nhu cầu dầu tại châu Á được hỗ trợ bởi sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 9. Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ đạt khoảng 5,33 triệu thùng/ngày, tăng 20% so với tháng trước.

Đáng chú ý, nhập khẩu dầu từ Trung Đông tăng 32%, lên khoảng 2,8 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2, đưa tỷ trọng nguồn cung khu vực này lên 54% tổng lượng dầu nhập khẩu của quốc gia Nam Á. Diễn biến phản ánh sự phục hồi trong nhu cầu nhập khẩu dầu thô của một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất châu Á, qua đó góp phần hỗ trợ triển vọng tiêu thụ dầu toàn cầu.