Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2026 tăng

Trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm ghi nhận chỉ số giá tăng. Trong đó, nhóm giao thông tăng cao nhất với 2,26%, chủ yếu do giá xăng, dầu trong nước được điều chỉnh tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Một số nhóm khác cũng có chỉ số giá tăng gồm: thiết bị và đồ dùng gia đình; nhà ở và vật liệu xây dựng; hàng ăn và dịch vụ ăn uống…

Ở chiều ngược lại, 4 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: may mặc, mũ và giày dép; thông tin và truyền thông; văn hóa, giải trí và du lịch; đồ dùng và dịch vụ khác.