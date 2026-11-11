Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tăng vượt dự báo trong tháng 10/2026

Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 10/11, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,4% trong tháng 10/2026, sau khi tăng 0,6% trong tháng 9/2026. Mức tăng này cao hơn so với dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia kinh tế. Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tăng 0,3% trong tháng 10, tương đương mức tăng của tháng 9 và cao hơn dự báo 0,2%.

Người tiêu tùng mua sắm tại một siêu thị Trader Joe's ở Washington DC. Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Washington

BLS không công bố tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do chính phủ liên bang đóng cửa một phần hồi năm ngoái khiến cơ quan này không thể thu thập dữ liệu giá tiêu dùng của tháng 10/2025, dẫn đến việc không có số liệu cơ sở để so sánh. Trước đó, lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 9 ở mức 3,7%.

Thông tin lạm phát cao hơn dự kiến lập tức tác động đến thị trường tài chính Mỹ. Các chỉ số chứng khoán tương lai giảm điểm, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh khi giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về triển vọng lãi suất.

Hiện lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Việc thiếu hụt dữ liệu của năm ngoái không ảnh hưởng đến quá trình tính toán Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed theo dõi chặt chẽ. Hiện cả hai thước đo này đều đang ở mức trên 3%.

Người tiêu dùng mua trứng tại siêu đị DC Poultry, bang Virginia ngày 10/11/2026. Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Washington

Chi phí sinh hoạt tại Mỹ bị đẩy lên cao do giá dầu tăng từ tác động của căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran, kết hợp với các biện pháp thuế quan nhập khẩu được chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng vào năm 2025. Tình trạng lạm phát cao cũng góp phần khiến đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump chịu tổn thất lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tuần trước.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12 tới. Đặc biệt, xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm đã lên 13,6%, so với mức gần như bằng không trước khi báo cáo CPI được công bố. Tháng trước, ngân hàng trung ương này đã giữ nguyên lãi suất cho vay qua đêm ở mức 3,75-4%.

Các chuyên gia kinh tế nhận định chỉ khi thị trường chứng khoán bị bán tháo ồ ạt hoặc chênh lệch tín dụng nới rộng đáng kể mới có thể khiến Fed ngừng thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12.

Người tiêu dùng đang tham khảo giá tại quầy thịt bò ở một siêu thị Costco, bang Maryland ngày 10/11/2026. Ảnh: Quang Thịnh - PV TTXVN tại Washington

Bà Karen Manna, chiến lược gia đầu tư thu nhập cố định tại Federated Hermes, nhận định báo cáo lạm phát mới là diễn biến mà thị trường không mong đợi. Theo bà, mức tăng giá cao hơn dự báo làm dấy lên câu hỏi liệu Fed đã áp dụng đủ biện pháp để kiềm chế áp lực lạm phát hay chưa, đồng thời củng cố nguy cơ lãi suất phải tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số đã sụt giảm vào tuần trước sau chiến thắng của đảng Dân chủ, làm dấy lên lo ngại về các quy định mới có thể ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, thị trường đã phục hồi trong phiên giao dịch đầu tuần này khi giá dầu hạ nhiệt.