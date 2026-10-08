Chỉ số giá tiêu dùng tại Bắc Ninh tăng 4,07% trong 9 tháng

Trong tháng 9, diễn biến giá chịu tác động đan xen của yếu tố thị trường và mùa vụ. Nhóm giao thông có mức tăng cao nhất, 3,7%, tiếp đến là giáo dục tăng 3,69%.

Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng ghi nhận mức tăng, gồm nhà ở, điện nước; đồ uống và thuốc lá; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; hàng hóa và dịch vụ khác, với mức tăng từ 0,35% đến 1% so với tháng trước.

Người dân mua sắm hàng hóa tại Siêu thị CO.OPMART Bắc Ninh. Ảnh: bacninh.gov.vn

Tính chung 9 tháng, diễn biến giá giữa các nhóm hàng hóa, dịch vụ có sự phân hóa. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất, 7,24% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó, giáo dục tăng 6,89%; giao thông tăng 6,08%; ăn uống ngoài gia đình tăng 5,49% và thực phẩm tăng 4,74%.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, áp lực tăng giá trong 9 tháng đến từ sự cộng hưởng của chi phí đầu vào và lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ công. Tuy nhiên, thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng hoặc biến động giá cục bộ.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất, kinh doanh và các dịp lễ, Tết được dự báo tăng cao. UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu.

Lực lượng quản lý thị trường được tăng cường kiểm tra việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.