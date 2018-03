Chỉ số giá tiêu dùng của nước giảm 0,27% trong tháng Ba

CPI tháng Ba đã giảm 0,27% so tháng với tháng Hai, tăng 2,66% so cùng kỳ và tăng 0,97% so với tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số CPI bình quân ba tháng đầu năm vẫn tăng 2,82% so với cùng kỳ.